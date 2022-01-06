Военные на БТР окружили участников беспорядков в центре Алма-Аты

Военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре Алта-Аты. Об этом 6 января сообщает Sputnik Казахстан.

Уточняется, что там находятся около 50 единиц техники. Они окружили площадь по периметру.

В центре площади находятся примерно 200 зачинщиков беспорядков. Они открыли по силовикам огонь, началась интенсивная перестрелка.

Ранее Telegram-канал KazTAG писал, что власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков. Предположительно, речь шла о масштабной операции силовых ведомств с привлечением армии.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Кроме того, демонстранты ночью снова пытались штурмовать здание департамента полиции Алма-Аты.

Также очевидцы сообщали о вооруженных стычках в Алма-Ате между военными и протестующими.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.

Днем ранее в МВД Казахстана сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли в ходе столкновений с демонстрантами, еще 317 пострадали во время беспорядков.

При этом власти Алма-Аты уточнили, что всего в ходе беспорядков в среду были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные автомобили.