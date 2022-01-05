Восемь силовиков погибли во время беспорядков в Казахстане

Не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz в среду, 5 января, со ссылкой на данные МВД республики.

«Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия», — отметили в ведомстве.

Для недопущения новых попыток погромов стражи порядка принимают все необходимые меры, сказали в МВД страны.

В МВД Казахстана подчеркнули, что провокаторы ответственны за организацию актов вандализма и мародерства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в среду отмечал, что во время беспорядков были ранены и убиты сотрудники правоохранительных органов. Токаев указал, что лично возглавит Совбез страны и власти готовы действовать жестко в отношении правонарушителей.

Протесты в республике начались 2 января. Недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за того, что газ подорожал с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти пообещали снизить цены, однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента и аэропорт.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации после того, как в стране начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана.

По словам президента, при любых обстоятельствах он останется в Нур-Султане, столице республики. На всей территории Казахстана объявлен режим ЧП.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.