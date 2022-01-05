Прямой эфир
Мир
Токаев назвал протесты в Казахстане актом внешней агрессии
Мир
МИД ФРГ прокомментировал шествие в честь Бандеры на Украине
Мир
Боррель заявил о вероятности усугубления конфликта в Донбассе
Мир
Протестующие разгромили терминал аэропорта Алма-Аты и Duty Free
Мир
МИД выпустил рекомендации для россиян в Казахстане
Мир
Власти Павлодара подавили массовые беспорядки
Мир
Президент Польши заразился коронавирусом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием 50 авто под Тулой возросло до 14
Экономика
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель
Мир
Протестующие повалили памятник Назарбаеву в Казахстане
Сюжет:

Восемь силовиков погибли во время беспорядков в Казахстане

Восемь силовиков погибли, еще 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz в среду, 5 января, со ссылкой на данные МВД республики.

«Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия», — отметили в ведомстве.

Для недопущения новых попыток погромов стражи порядка принимают все необходимые меры, сказали в МВД страны.

В МВД Казахстана подчеркнули, что провокаторы ответственны за организацию актов вандализма и мародерства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в среду отмечал, что во время беспорядков были ранены и убиты сотрудники правоохранительных органов. Токаев указал, что лично возглавит Совбез страны и власти готовы действовать жестко в отношении правонарушителей.

Протесты в республике начались 2 января. Недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за того, что газ подорожал с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти пообещали снизить цены, однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента и аэропорт.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации после того, как в стране начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана.

По словам президента, при любых обстоятельствах он останется в Нур-Султане, столице республики. На всей территории Казахстана объявлен режим ЧП.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021