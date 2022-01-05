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Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко и Токаевым

Путин, Лукашенко и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане
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На фоне беспорядков в Казахстане состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом 5 января сообщил Telegram-канал Пул первого.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы. По его словам, страна не просила помощи у России.

При этом МИД Белоруссии также отмечал, что следит за ситуацией в республике.

2 января в Казахстане начались протесты, жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Власти согласились выполнить требование, но протесты распространились и на другие города. С вечера 4 января наблюдаются погромы и столкновения с силовиками.

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