В Кремле прокомментировали ситуацию в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 5 января, прокомментировал массовые беспорядке в Казахстане.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал он «РИА Новости».

Песков отметил, что на данный момент Казахстан не запрашивал помощь у России. При этом он добавил, что важно, чтобы никто не вмешивался извне.

В свою очередь, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров выразил надежду, что власти Казахстана сами справятся с ситуацией. Он отметил, что Россия всегда рядом и готова оказать, например, экономическую помощь.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города происходят столкновения с полицией.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.