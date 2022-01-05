В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану в связи с протестами

Россия готова оказать Казахстану помощь невоенного характера, заявил 5 января первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе. <…> Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь», — сказал Джабаров «Интерфаксу», пояснив, что речь идет, например, об экономической помощи.

Также член Совфеда отметил, что не рассматривает происходящее в Казахстане как политический кризис.

«Я бы не стал давать такие резкие оценки, как политический кризис, это может произойти в любой стране. Это было и в других странах постсоветских», — сказал политик.

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. Так, 5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

В центре Алма-Аты также происходят столкновения митингующих с полицией.

В результате протестов за медицинской помощью обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских. 40 человек были госпитализированы, семеро из них находятся в реанимации.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Тогда ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.