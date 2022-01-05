Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам

Ночь и утро в Казахстане после многотысячных демонстраций из-за цен на топливо не были спокойными — в Алма-Ате взяли штурмом мэрию, в других городах также продолжились беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оперативно предпринял ряд мер, отправив правительство в отставку и поручив ввести госрегулирование цен на топливо. Однако ситуация остается напряженной. Подробности происходящего — в материале «Известий».

Что происходило ночью в Казахстане

Напомним, во вторник, 4 января, в Казахстане вспыхнули массовые волнения — несанкционированные акции против повышения цен на сжиженный газ начались в Актау, Алма-Ате, Нур-Султане и других городах страны и переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Цена на сжиженный нефтяной газ, который многие казахстанцы используют в качестве топлива для личного автотранспорта, 2 января увеличилась вдвое — с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. С 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Ночью в ряде городов продолжились столкновения с митингующими — так, в Нур-Султане демонстранты вступили в противостояние с полицией, но вынуждены были бежать. В центр Алма-Аты силовики начали стягивать спецтехнику — бронированные полицейские автомобили, дополнительно усиленные «таранами» для разгона толпы. . За техникой следовали крупные колонны силовиков. Участники беспорядков проявляли в отношении сил правопорядку агрессию, есть пострадавшие.

Топливо для бунта Сгоревший автомобиль возле мэрии во время акций протеста, Алма-Ата, Казахстан Фото: REUTERS/Stringer

Один из протестующих рассказал «Известиям», что в процессе подавления беспорядков использовался слезоточивый газ , отчего пострадали не только демонстранты, но и находившиеся неподалеку женщины, старики и дети.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января. На этот период на указанных территориях будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия и боеприпасов, ограничена торговля алкоголем. У граждан, имеющих оружие, его изымут на время действия режима ЧП. Кроме того, введен комендантский час с 23:00 до 07:00.

МВД Казахстана сообщает, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов во вторник задержаны более 200 граждан, в столкновениях пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов . По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.

В лечебные учреждения Алма-Аты обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских, сообщили в управлении общественного здравоохранения города. В реанимации находятся семеро пострадавших, в том числе четверо — сотрудники полиции.

— Силовики применяли нелетальные специальные технические средства для разгона толпы , это в основном светошумовые гранаты и слезоточивый газ, — сказал «Известиям» казахстанский политолог Марат Шибутов. — Это мировая практика разгона несанкционированных акций и, соответственно, она в пределах и казахстанского законодательства, и вообще международных норм . Никто боевые патроны не применяет.

К 4.30 по местному времени (2.30 мск) протестующие почти полностью покинули улицы Алма-Аты — но только для того, чтобы утром вернуться к насильственным действиям.

2022-01-05T101623Z_1724476681_RC2PSR98STQ3_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS В Казахстане вторые сутки продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на сжиженный газ. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Stringer 2022-01-05T084832Z_538230639_RC2WSR9YGT7Z_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Власти оперативно пошли навстречу пожеланиям протестующих, установив на ближайшие полгода государственное регулирование цен на сжиженный газ, но демонстрации перешли в погромы и массовые беспорядки Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev TASS_50182672 В Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях введен режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час, ограничена свобода передвижения, наложены отдельные ограничения на иные права и свободы граждан Фото: ТАСС/Orda.kz/Диана Матвеева 2022-01-05T090354Z_36134742_RC2XSR9TQ7CE_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Президент Токаев обратился к народу страны с призывом не идти за провокаторами, однако протестующие перешли к насильственным действиям. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и прочие нелетальные средства разгона толпы Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev 2022-01-05T084753Z_289644566_RC2WSR99QO3E_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS По данным коменданта Алма-Аты, за ночь в городе было сожжено 120 автомобилей, в том числе 33 «скорых» и пожарных. От действий погромщиков пострадали 120 магазинов, 180 предприятий общепита, около 100 офисных помещений Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev 2022-01-05T085707Z_537695365_RC2WSR9IKT4K_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS По сообщениям СМИ, в Алма-Ате и некоторых других городах участникам беспорядков удалось захватить полицейские грузовики и завладеть оружием сотрудников правоохранительных органов Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev 2022-01-05T082630Z_1322815693_RC2WSR92Z9MM_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Правоохранительные органы Казахстана прилагают все усилия, чтобы взять ситуацию под контроль Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev 2022-01-05T092642Z_1225271733_RC2XSR9HTK91_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Как сообщил комендант Алма-Аты, среди пострадавших от действий погромщиков минувшей ночью — множество женщин, детей и стариков Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Штурм мэрии в Алма-Аты

Утром беспорядки продолжились. Как сообщает корреспондент «Известий», в Алма-Ате с утра были слышны громкие хлопки и видны вспышки светошумовых гранат, которые пускает полиция. В центре города снова начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие. Выставлены военные и полицейские блокпосты у административных объектов. Число протестующих продолжало расти. Силовики пытались оттеснить участников несанкционированных акций.

Позже митингующие сумели пробиться к зданию городской администрации (акимата) Алма-Аты и ворвались внутрь. Внутри раздавалась стрельба, пытавшихся спасаться бегством полицейских избивали. В здании начался пожар . Протестующие продолжают погромы вокруг акимата — переворачивают машины, сломали забор. Полицейские отошли от здания администрации, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Топливо для бунта Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Управление здравоохранения города сообщает, что в Алма-Ате участники беспорядков мешают работе скорой помощи, избивают медработников и громят больницы. Пять сотрудников скорой помощи пострадали, две машины скорой уничтожены, разбиты стекла в городском кардиологическом центре, пострадала поликлиника Алмалинского района города . Скорые не могут проехать к больным по всему городу.

Сообщалось, что в Актобе участники протестов также начали штурм здания администрации. Там также сообщается о пострадавших — так, после взрывов у администрации мужчине оторвало часть ноги .

Продолжаются волнения и на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз на западе Казахстана.

Что предпринимают власти

Президент Казахстана Токаев предпринял оперативные меры после начала протестов. На совещании 5 января президент Казахстана заявил, что политическое и социально-экономическое устройство республики останется неизменным, несмотря на массовые протесты и кадровые перестановки в руководстве страны . Он поручил разобраться в причинах массовых протестов в стране, предотвратить их распространение и предложил меры по стабилизации экономической ситуации.

Токаев возложил особую вину за протестную ситуацию на правительство и, в частности, на министерство энергетики. Президент Казахстана затем подписал указ об отставке правительства страны . Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов. При этом члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового кабинета министров.

Топливо для бунта Участники акции на площади Ынтымак, Казахстан Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz

Кроме того, Токаев назначил нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны . С должности госсекретаря уволен Крымбек Кушербаев, на его место назначен бывший помощник президента Ерлан Карин. На должность председателя комитета нацбезопасности назначен бывший заместитель администрации Токаева Мурат Нуртлеу.

Также Токаев поручил антимонопольному органу ввести на полгода государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Президент Казахстана отметил, что цены на топливо в стране не должны быть выше уровня конца 2021 года, и потребовал провести в стране «качественную перезагрузку газовой отрасли». По его словам, «постоянно продавать себе в убыток никто не будет», и необходимы системные и продуманные реформы .

Генпрокуратуре президент Казахстана поручил расследовать возможный ценовой сговор.

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов на совещании по социально-экономической ситуации в стране 5 января поручил перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку .

Реакция на происходящее

В МИД России заявили, что в Москве следят за развитием ситуации в Казахстане. Сообщается, что данных о пострадавших российских гражданах нет.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров выразил уверенность, что казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране .

— Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь , — сказал он, уточнив, что имеет в виду не военную помощь, а, например, экономическую.

Топливо для бунта Люди нападают на полицейский микроавтобус во время акции протеста, Алматы, Казахстан Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

При этом сенатор отказался называть события в Казахстане политическим кризисом.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что протесты в Казахстане может использовать в своих целях Запад. Он заметил, что в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.

— Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке, — заявил депутат Госдумы.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, между тем, отметил, что отставка кабинета министров Казахстана, несмотря на происходящие в стране акции протеста, стала плановой и ожидаемой . Эксперт подчеркивает, что беспорядки, судя по всему, носят околокриминальный характер. « Не нужно называть участников беспорядков в Алматы "протестующими". Мы видим молодёжные банды, мародеров, погромщиков, экстремистов, хулиганов и провокаторов. Достаточно очевидно предположить наличие организаторов и координаторов. [Видимо,] погромщиков на сцену вновь выводят теневые криминально-радикальные группировки», — написал казахстанский политолог в своем Telegram-канале.

К чему приведут протесты

Казахстанский политолог Марат Шибутов отмечает, что толпа не думает о политических требованиях и каких-либо переговорах с властью, а настроена на захват административных зданий и на противостояние с силовиками — по крайней мере в Алма-Аты.

— Нормальное осмысление всего возможно будет только после того, как массовые беспорядки будут подавлены и, соответственно, уже тогда будет ясна картина происходящего, — сказал он «Известиям».

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин не уверен в возможности удовлетворить требования протестующих.

— Первым и главным требованием было снижение цен на газ — они снизились, власти отменили повышение стоимости , — сказал он «Известиям». — С этой точки зрения, казалось бы, протестующие достигли своих целей, но это никаким образом не сказалось ни на динамике протестов, ни на требованиях к властям.

Эксперт замечает, что требования чрезмерны и трудновыполнимы — особенно с учетом достаточно сдержанного экономического роста в Казахстане и на фоне постепенного снижения уровня добычи нефти в Мангистауской области. Серьезного повышения зарплат, новых инвестиций, создания новых рабочих мест не предвидится, считает он.

Топливо для бунта Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

— Поэтому сложно сказать, насколько у властей сейчас есть возможности ответить на все требования протестующих , — сказал Притчин.

Руководитель информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова отмечает, что причины нынешнего протеста в Казахстане намного глубже, чем цены на газ. Еще весной 2021 года социологи отмечали увеличение потребительской закредитованности в Казахстане, а также изменение настроения населения в сторону большей депрессивности и фрустрированности .

— У населения нет образа будущего и надежды на экономическое улучшение, и именно здесь и кроются причины текущего положения, — сказала Чижова. — Несмотря на то, что власть поэтапно выполняет наиболее адекватные и обоснованные требования протестующих, накал в толпе только растет. У протеста нет конкретных требований и здесь главное соблюсти баланс — с одной стороны, обозначить «жесткую руку» и сохранить монополию на применение силы, с другой — не дать «символических жертв» и поводов для провокаторов.

При этом, замечает Чижова, в отличие от протестов в Жанаозене в 2011 году, среди лозунгов, которые звучат на улицах, нет призывов к отставке действующего президента.

— Для протестующих президент остается консолидирующей фигурой, среди требований — встреча с ним и его персональное внимание , — сказала она.

Притчин считает, что протесты вряд ли приведут к изменению конституции Казахстана, н о ситуация скажется на международном авторитете страны.

Марат Шибутов отмечает, что Россия и Китай будут максимально оказывать политическую поддержку действующим властям Казахстана, чтобы стабилизировать ситуацию.