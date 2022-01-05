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В Нур-Султане продолжаются столкновения митингующих с силовиками

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Массовые столкновения полиции с митингующими против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане продолжаются. Как передает корреспондент «Известий», люди активно протестуют и в Нур-Султане.

В частности, митингующие ударились в бегство от оказывающих ожесточенное сопротивление полицейских.

Ранее сообщалось, что полиция Нур-Султана зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».

Кроме того, напряженная обстановка сейчас сложилась в Алма-Ате, где полиция разгоняет митингующих с площади Республики, используя при этом светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщается, что в центре города загорелись четыре полицейские машины, которые протестующие разбили, и еще одна взорвалась.

Из-за сложившейся обстановки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать до 19 января.

В Атырау обстановка спокойнее, протестующие пока воздерживаются от активных действий, сообщает корреспондент «Известий».

Ранее во вторник казахский президент выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

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