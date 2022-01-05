Токаев ввел режим ЧП в Алма-Атинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Атинской области. Указ главы государства был опубликован 5 января.

В период действия режима ЧС в регионе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алма-Атинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — следует из указа Токаева.

В связи с режимом ЧС в регионе в том числе усилят охрану общественного порядка и особо важных государственных объектов, а также ограничат въезд в Алма-Атинскую область и из нее.

Также с 5 по 19 января режим ЧС действует в Алма-Ате и Мангистауской области.

Ранее в этот день в МВД Казахстана сообщили что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержано более 200 граждан. В столкновениях пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.

Также в ведомстве отметили, что протестующие пытались напасть на администрации ряда городов.

5 января Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Именно на кабмин он возложил ответственность за беспорядки. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.