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Участник митинга в Алма-Ате раскрыл детали столкновения с силовиками

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Один из очевидцев и стихийный участник протестов в Казахстане рассказал 5 января корреспонденту «Известий» детали беспорядков.

Как рассказал молодой человек, распространяемая информация не может всецело описать происходящее в Алма-Ате. По его словам, на митинги вышли намного больше людей, чем показано на роликах в Сети, а силовики применяли более жестокие меры.

«То, что показывают по телеканалам, в интернете, в масс-медиа, это все сделано так, чтобы доходило меньше информации. Были взрывы, и слезоточивый газ. От одного запаха было плохо», — поделился собеседник издания.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Мужчина также заявил, что правоохранители в процессе подавления митингов использовали слезоточивый газ, отчего пострадали не только демонстранты, но и находившиеся неподалеку женщины, старики и дети.

Судьба страны небезразлична всем группам населения, подчеркнул молодой человек.

Ожесточенные акции протеста начались в центре Алма-Аты вечером 4 января. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек.

В ответ силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Также сообщалось, что правоохранители стягивают бронетехнику в центр города, к площади Республики.

Очевидцы передают, что со стороны улиц Сатпаева и Сейфуллина в Алма-Ате продолжают звучать взрывы, предположительно, от светошумовых гранат.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Позднее стало известно, что Токаев утром в среду, 5 января, планирует объявить об отставке правительства.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.

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