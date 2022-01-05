Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Алма-Ате

Со стороны улиц Сатпаева и Сейфуллина в Алма-Ате продолжают звучать взрывы, предположительно, от светошумовых гранат. Об этом сообщают 5 января очевидцы, выкладывающие видео в социальные сети.

Судя по кадрам, в центральном районе города находятся около 500 демонстрантов, которые устанавливают баррикады. Почти у каждого в руках есть арматура.

В свою очередь, три-четыре группы военных по сто человек прогоняют манифестантов шумовыми гранатами и ведут их вверх по улице Сейфуллина.

Ранее сообщалось, что правоохранители стягивают бронетехнику в центр города, к площади Республики. Так, на опубликованных кадрах видны бронированные полицейские автомобили, дополнительно усиленные специальными таранами. Кроме того, судя по видео, за техникой следуют крупные колонны силовиков.

Ожесточенные акции протеста начались в центре Алма-Аты вечером 4 января. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек.

В ответ силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.