Более 300 протестующих проводят шествие в западной части Алма-Аты

В западной части Алма-Аты в среду, 5 января, по проезжей части движется большая группа людей.

Около 300 человек, некоторые из них вооружены палками, сначала двигались от проспекта Райымбека до улицы Толе би и свернули в сторону центра города. Они выкрикивают «Алга, Казахстан!» («Вперед, Казахстан!»).

В указанном районе закрыты магазины и киоски. На дороге разбросаны кирпичи и гильзы от охотничьих патронов. Полицейских на месте нет. Протестующие напали на припаркованный автомобиль полиции и повредили военной грузовик.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

5 января в МВД Казахстана сообщили что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержаны более 200 граждан. В столкновениях пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.

Также в ведомстве отметили, что протестующие пытались напасть на администрации ряда городов.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Именно на кабмин он возложил ответственность за беспорядки. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.