Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на топливо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил антимонопольному органу ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом в среду, 5 января, сообщила пресс-служба лидера страны.

«Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней», — сказано в сообщении.

Как отметил Токаев, цены на топливо в стране не должны быть выше уровня конца 2021 года.

Казахстанский лидер также подчеркнул, что важность проведения в стране качественной перезагрузки газовой отрасли в стране.

По его словам, «постоянно продавать себе в убыток никто не будет», так как страна может остаться без инвестиций в газоперерабатывающую отрасль, поэтому необходимы системные и продуманные реформы.

Кроме того, Токаев поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Генпрокуратуре, в свою очередь, президент Казахстана поручил расследовать возможный ценовой сговор в сфере реализации сжиженного газа.

Ранее в среду в администрации главы республики сообщили о том, что Токаев поручил предотвратить причины массовых протестов в стране и предложил меры по стабилизации экономической ситуации в республике.

Помимо этого, на совещании глава Казахстана возложил особую вину за допущение протестной ситуации на правительство.

Кроме того, Токаев в ходе заседания раскритиковал ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года. Его суть состояла в том, чтобы ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

5 января Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

После чего президент Казахстана распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов и подписал документ о назначении нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Акции протеста прошли в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Ате разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, применяли против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Позже глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе проводятся задержания «провокаторов и экстремистов».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.