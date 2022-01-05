В Госдуме указали на выгоду Запада от протестов в Казахстане

Запад может использовать в своих целях протесты в Казахстане, к которым привели накопившиеся социально-экономические проблемы республики, считает зампред комитета Госдумы по международным делам и депутат КПРФ Дмитрий Новиков.

По его словам, причиной митингов в Казахстане, как и других странах СНГ могли стать накопившиеся проблемы после распада СССР, в том числе, социальное неравенство.

«Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан. То, что было подспудно, сегодня вспыхнуло», — сказал он в интервью «РИА Новости» 5 января.

Новиков напомнил, что сходные процессы были ранее заметны в Киргизии, где в результате протестов менялась власть. Но итог протестов в Казахстане не обязательно будет такой же, добавил он.

Кроме того, по мнению депутата, похожей ситуацией в 2014 году воспользовались для прихода к власти правые силы на Украине.

По его словам, в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию и могут воспользоваться сложившейся нестабильной обстановкой.

«Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке», — заключил Новиков.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области из-за беспорядков на фоне акцией протестов. Он будет действовать с 5 по 19 января.

Так, в центре Алма-Аты во вторник вечером собрались около тысячи человек. Сообщалось, что на демонстрации полицейская машина взорвалась, и еще около десяти автомобилей загорелись. В свою очередь, очевидцы рассказали, что силовики разгоняли толпу с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Митинги продолжаются и в других городах Казахстана, в частности, в Нур-Султане и Актау.

Тогда же Токаев выступил с телеобращением, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.