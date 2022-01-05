Мужчине оторвало часть ноги после взрывов у здания администрации в Актобе

После взрывов у здания администрации в Актобе мужчине оторвало часть ноги. Об этом в среду, 5 января, сообщает Telegram-канал ZTB.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как у здания мэрии раздаются взрывы, от которых разбегаются люди, также виден дым от взрывов. Кроме того, на кадрах запечатлен мужчина с отсутствующей частью стопы и кровью на ноге.

Ранее в этот день участники массового протеста начали штурм здания администрации в казахстанском городе Актобе. Кроме того, митингующие предпринимают попытку штурма мэрии в Алма-Ате.

До этого в МВД Казахстана сообщили, что участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации. Отмечалось, что полиция приняла меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

5 января в МВД Казахстана сообщили, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержано более 200 граждан.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.