Токаев заявил о неизменности политического устройства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании 5 января заявил, что политическое и социально-экономическое устройство республики останется неизменным, несмотря на массовые протесты и кадровые перестановки в руководстве страны.

«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее в среду сообщалось, что на заседании правительства Токаев поручил антимонопольному органу ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 календарных дней.

Кроме того, президент Казахстана поручил предотвратить причины массовых протестов в стране и предложил меры по стабилизации экономической ситуации в республике.

Помимо этого, на совещании глава Казахстана возложил особую вину за допущение протестной ситуации на правительство.

5 января Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов. Кроме того, он распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов.

Столкновения между правоохранителями и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером. По данным МВД, из-за беспорядков были задержаны более 200 граждан. При этом пострадали при столкновениях с демонстрантами почти 100 силовиков.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.