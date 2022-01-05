В Алма-Ате беспорядки не прекратились после введения режима ЧС

В Алма-Ате вновь слышны громкие хлопки и видны вспышки, предположительно, светошумовых гранат, которые пускает полиция. Об этом в среду, 5 января, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Отмечается, что, несмотря на введенный ранее в республике комендантский час, в разных частях города вновь собираются группы молодых людей.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, в районе площади Республики усиливаетcя полицейское оцепление.

Из-за прошедших в Казахстане стихийных протестов глава республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. К тому же ограничено движение транспорта по Алма-Ате, запрещены въезд и выезд до 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Акции протеста прошли в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Ате разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Позже глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе проводятся задержания «провокаторов и экстремистов».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.