Тил майдани: кто и зачем организовал в Казахстане языковые патрули

В Казахстане националисты организовали так называемые языковые патрули. Активисты ходят по магазинам и госучреждениям и запугивают русских граждан, заставляют их говорить по-казахски. Записи акций радикалы выкладывают в Сеть. Казахстанские чиновники называют подобные рейды недопустимыми, обещают, что правоохранительные органы дадут им оценку. В свою очередь, МВД России запретило автору инициативы въезжать на территорию страны. «Известия» разбирались в ситуации.

Как проходят языковые рейды

Казахские националисты организовали языковые рейды. Во время проверок активисты во главе с автором инициативы Куатом Ахметовым заходят в магазины и госучреждения, где в хамской манере заставляют русских говорить на казахском языке. Акции состоялись во многих крупных городах, в том числе в столице страны Нур-Султане, а также Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Уральске и других. Все рейды националисты записывают и выкладывают на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы».

Тил майдани Столица Казахстана Нур-Султан Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO

Интересно, что подписывают ролики по-русски, хотя и с грубыми ошибками . Русскоязычных граждан в подписях к видео называют гастарбайтерами, фашистами, языковыми оккупантами. Одна из записей называется «Гастробайтерша понимает, но не говорит». «Не надо быть шовинистом. Зарабатываете, семью кормите? Значит, говорите на казахском», — отчитывает мужчина продавщицу в магазине. Другое видео снято в кафе. Из описания понятно, что активисты вызвали в заведение полицию. «В следующий раз казахша будет. Меню, чек, телевизор казахша будет», — обещает сотрудница.

Отдельный жанр — специфическое разъяснение законодательства. В ходе одного из рейдов активисты говорят, что в Казахстане продавцы и работники всех ведомств обязаны говорить на госязыке. «Работаете — должны. На улице можете на любом, вам разрешено», — говорят участники. Кроме того, на канале публикуют снятые на камеру извинения русскоязычных граждан. В одном из роликов женщина говорит, что город Актау построили русские. Позже она снова появляется на канале. «Я в нервном состоянии сказала очень нехорошие слова, что плюются, что русские построили этот город. Это неправильно, простите меня, пожалуйста. Я не хотела этого. Я долго живу в Казахстане, люблю Казахстан и казахский народ», — говорит она.

Какой статус у русского языка

В конституции Казахстана указывается, что государственным языком является казахский. При этом русский официально употребляется наравне с казахским в госорганизациях и органах местного самоуправления. В 1997 году Конституционный Совет отдельно разъяснил эту норму. В постановлении говорилось, что оба языка употребляются «в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств».

Тил майдани Конституция Республики Казахстан Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Русские — вторая по численности национальная группа Казахстана. На начало 2021 года в республике проживало 3,4 млн русских (18% населения). При этом доля русскоязычных граждан постепенно сокращается. Для сравнения, при распаде Советского Союза русских в республике насчитывалось 6,2 млн человек (40% населения). Негативные тенденции связаны и с оттоком граждан в Россию, и с особенностями демографии. Сейчас средний возраст русских в Казахстане составляет 35–40 лет против 26 лет у казахов. Половина всех русских — пенсионеры, молодежь — всего 10–15%.

Русский язык при этом удерживает позиции. Согласно последней переписи населения, устный русский в Казахстане понимают 94% населения (казахский — 74%). Свободно пишут и читают на русском 84% граждан (на казахском — 62%). Интересно, что многие русскоязычные граждане не являются этнически русскими. Часто это городские казахи, а также украинцы, корейцы, немцы и другие национальные меньшинства. В стране сохраняется вертикаль обучения русскому языку. Более 30% школьников обучаются на русском, работает 23 тыс. учителей русского языка и литературы.

Какие проблемы у русского языка

Некоторые тенденции в Казахстане вызывают настороженность. В 2018 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев запустил волну переименований. Новые названия получили сотни улиц, а также поселки и города преимущественно в северных областях страны. Под видом декоммунизации часто проводилась дерусификация. Например, переименовали центральный в городе Павлодар проспект Кутузова. Обсуждается также переименование самих городов. Так, тот же Павлодар активисты предлагают назвать Кереку, Петропавловску прочат имя Абылай-хана.

На высоких государственных должностях появляются те, кого называют национал-популистами. Так, государственное информагентство «Казинформ» возглавляет Аскар Умаров, который до назначения отмечался резкими высказываниями. «В бывшей метрополии всё еще пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания», — говорил он об отношениях с Россией. В январе 2021 года в стране прошли парламентские выборы, по результатам которых депутатом парламента от партии «Нур Отан» стал один из самых заметных националистов Айдос Сарым.

Тил майдани На торжественной церемонии вручения удостоверений представителям трех политических партий, прошедших в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Весной 2021 года сообщалось, что правительство собирается постепенно отказаться от школьного обучения на русском языке. Якобы все школьники к 2023 году будут учиться на казахском. Позже, впрочем, министерство образования опровергло эти утверждения. Будоражат общественное сознание и некоторые трактовки истории. Так, в июне 2021 года госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий поставила вопрос о реабилитации граждан Казахской ССР, воевавших на стороне Гитлера в рядах Туркестанского легиона. Об этом рассказал депутат парламента Берик Абдыгалиулы. «Всех, кто пострадал в царское время, при коммунистической власти, нужно считать жертвами», — заявил он.

Как отреагировали на языковые патрули

Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил акцию националистов. «Такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. В нашей стране подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов», — сказал Абаев. По его словам, большинство граждан осуждают такие проявления пещерного национализма.

В МИД России поддержали официальную позицию Казахстана. «Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых языковых патрулях, не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов», — сказано в заявлении ведомства. При этом МВД России запретило на 50 лет въезд в страну организатору акций Куату Ахметову . Отмечается, что решение принято в связи с высказываниями, «разжигающими межнациональную рознь» и выражающими «пренебрежительное отношение к русскому языку».

Фото: akorda.kz Первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев

Эксперты по-разному оценивают появление языковых патрулей.

— Демографическая ситуация в Казахстане меняется, поэтому и власть, и оппозиционные группы всё больше ориентируются именно на казахскую часть общества, неизбежно возрастает роль казахского языка. При этом обвального вытеснения русского языка не будет. Правительство страны смягчает происходящие процессы, хорошо знают русский язык многие этнические казахи , — объясняет «Известиям» профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

Он советует российским официальным лицам осторожно реагировать на инциденты в Казахстане.

— Часто рост национализма вызывают резкие высказывания российских деятелей. В частности, бурно обсуждались высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который называл территории Казахстана подарком России. Поэтому реагировать лучше осторожно. Можно напомнить, что сам Казахстан объявил о строительстве гражданской нации, включающей в себя и этнические меньшинства. Кроме того, следует укреплять гуманитарные связи с Казахстаном, чтобы поддерживать там феномен двуязычия , — считает Казанцев.

Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что появление языковых рейдов было предсказуемо.

— Мы и раньше наблюдали такие тенденции. Какие-то люди уже приходили в магазины, бросали мелочью в русских продавцов. Сейчас просто этому стали уделять больше внимания. Все-таки пример Украины показал, к чему приводит бытовой национализм . Я бы еще добавил, что активисты часто имеют сомнительную репутацию, не исключаю, что кто-то ими руководит извне, — подчеркивает аналитик.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что в молодых странах национализм часто овладевает массами.