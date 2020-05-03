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Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии

В Душанбе говорят о возрождении национальных традиций
Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии
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2020-04-30 19:22:51
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Власти Таджикистана запретили гражданам использовать русифицированные фамилии и отчества. Новорожденных теперь будут называть в соответствии с национальными традициями. Об этом сообщил министр юстиции страны Музаффар Ашуриен. «Известия» разбирались в причинах и последствиях реформы.

Аз есмь пурдухт

Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложение правительства о запрете русифицированных фамилий и отчеств. Согласно принятым поправкам, в фамилиях новорожденных запрещены окончания «ов», «ова», «ев», «ева». Отчества не должны оканчиваться на «ович», «овна», «евич» и «евна».

Вместо суффиксов русского языка теперь будут использоваться суффиксы, характерные для таджикского языка: «зод», «зода», «он», «ён», «пурдухт» и «фар».

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Паспорт Таджикистана
Фото: Depositphotos

По словам министра юстиции страны Музаффара Ашуриена, решение продиктовано заботой о национальных традициях. «Национальная идентичность имени человека является важным фактором в формировании личности и чувства самосознания», — заявил он.

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Специально менять фамилии гражданам не придется. Новое правило действует для тех, кто впервые получает удостоверяющие личность документы или хочет поменять фамилию. Дети, у которых в свидетельстве о рождении используются русские суффиксы, смогут сохранить их при получении паспорта.

Кроме того, власти сделали исключение для представителей национальных меньшинств, в том числе русских. Они смогут выбирать для своих детей привычные имена и фамилии. Если родители ребенка разных национальностей, то решение о присвоении фамилии примут «в соответствии с национальным законодательством, но с согласия обоих родителей».

Здесь был Нусратулло

Процесс дерусификации фамилий начался в Таджикистане во второй половине 1980-х годов. Тогда в республике, как и в других частях Советского Союза, популярность получили идеи национального возрождения, и представители интеллигенции переименовывались на таджикский манер.

Поначалу власти относились к происходящему настороженно. Но в 2007 году кампанию возглавил президент страны. Эмомали Рахмонов решил «вернуться к культурным корням» и поменял фамилию на Рахмон.

Примеру главы государства последовали десятки тысяч граждан страны. В частности, министр иностранных дел Хамрохон Зарипов превратился в Хамрохона Зарифи, министр здравоохранения Нусратулло Файзуллоевич Салимов стал Нусратулло Файзулло Салимзодой.

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Глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи (бывший Зарипов) во время заседания Совета глав МИД государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности

Глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи (бывший Зарипов) во время заседания Совета глав МИД государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов
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В республике считали, что изменение фамилий на таджикский лад помогает национальной культуре. «Если спортсмен с фамилией Каримов выступает на соревновании и становится чемпионом, то откуда людям знать, кто он — таджик, казах, татарин, узбек или киргиз? А вот если он будет, к примеру, Каримзод или Карими, то мы однозначно уверены в том, что он таджик. И мы будем им гордиться», — рассуждал замначальника управления регистрации актов гражданского состояния Таджикистана Джалолиддин Рахимов.

Быстро выяснилось, что у дерусификации есть и существенные недостатки. Больше всего проблем возникло у мигрантов, выезжавших на заработки в Россию. «Если у тебя традиционная фамилия, тебя принимают за своего. Относятся как к бывшему гражданину некогда общей страны. А национальные окончания вызывают вопросы. Сложнее получить работу, общаться с правоохранительными органами», — говорит аналитик Фируз Саидов.

В связи с этим начался обратный процесс: сотни людей обращались в ЗАГСы с просьбой вернуть прежнюю фамилию. В 2014 году тенденцию раскритиковал генпрокурор страны Шерхон Салимзода (бывший Салимов). По его мнению, русификация свидетельствует о низком уровне самосознания и патриотизма.

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Работа с языком

В Таджикистане дерусифицируют не только имена и фамилии граждан. В стране не осталось ни одного города с русским названием. Последний такой населенный пункт — город Чкаловск — в 2016 году переименовали в Бустон. Новые названия получили также улицы Пушкина, Ленина, Гагарина, Гоголя.

Дерусификации подверглись даже горные вершины. В 1999 году пик Коммунизма назвали в честь государственного деятеля Исмаила Сомони. В 2006 году горные пики Ленина и Революции стали, соответственно, пиками имени Абу али ибн Сино и Истиклол.

Катастрофически сократилась русскоязычная диаспора. В 1989 году в республике жили 388 тыс. русских (7,6% населения). Перепись 2010 года зарегистрировала 34,8 тыс. русских (0,5% населения). Первая волна миграции произошла после погромов в феврале 1990 года, когда в Душанбе погибло 25 человек. Вторая — после обретения Таджикистаном независимости, начала в 1992 году гражданской войны.

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Первоклассники на уроке в школе кишлака Гувинд в районе Горная Матча в Таджикистане

Первоклассники на уроке в школе кишлака Гувинд в районе Горная Матча в Таджикистане

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров
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В 2009 году в стране вступил в силу закон о языке. Документ объявил таджикский официальным языком научных исследований и культурных мероприятий, обязал вести на нем государственное делопроизводство и судопроизводство.

При этом русский язык сохранил определенные позиции. На русском учатся 4,4% всех школьников — 87 тыс. учеников. Русскоязычные школы переполнены, занятия проходят в три смены, в классах учатся по 40–60 учеников.

В первую очередь это связано с большим количеством трудовых мигрантов, работающих в России. Только за первое полугодие 2019 года в Россию прибыли полмиллиона гастарбайтеров. В 2019 году они перевели домой $2,7 млрд. Транзакции составляют от 20 до 50% ВВП Таджикистана, за счет этих денег живет 70% таджикских семей.

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Дети идут в школу в Таджикистане

Дети идут в школу в Таджикистане

Фото: Global Look Press/Joerg Reuther
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Эксперты призывают спокойно относиться к нововведениям Душанбе.

— Любые страны, которые находились под управлением европейцев, через одно-два поколения переписывают историю, меняют фамилии, топонимы. Характерный пример такой политики — переименование Бомбея в Мумбаи в Индии. Мы можем по-разному относиться к этому процессу, но он неизбежен, — говорит востоковед, кандидат исторических наук Сергей Панарин.

Заведующий сектором Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин объясняет реформу фамилий экономическими трудностями.

— По республике больно ударил российский карантин. Ожидается, что денежные переводы мигрантов сократятся в этом году на 30%, а значит, и без того тяжелая экономическая ситуация еще больше ухудшится. Думаю, власти решили снять напряжение. Люди теперь будут обсуждать выбор новой фамилии, оформление документов. Отвлекутся от тяжелых размышлений, — считает собеседник.

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