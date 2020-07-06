Социальная цепь: русскоговорящие учителя обзаведутся глобальным чатом

Для русскоговорящих учителей, работающих за рубежом, планируют создать отдельную социальную сеть. Она нужна для личного общения и обмена лучшими практиками преподавания. Как выяснили «Известия», Россотрудничество хочет запустить систему уже в сентябре. В федеральном агентстве рассчитывают, что в этом году в сети может зарегистрироваться до полумиллиона уникальных пользователей из Европы, Азии и стран СНГ. Стоимость системы составит 6 млн рублей, а ее созданием уже занимается коммуникационное агентство АГТ. В педагогическом сообществе инициативу поддерживают. Одна из главных задач — привлечение из-за рубежа русскоговорящих абитуриентов для последующего обучения в российских вузах, считают эксперты.

«Вместе в одном месте»

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Россотрудничества, к созданию отдельной социальной сети для русскоговорящих преподавателей за рубежом подтолкнул проект «Закачай знания!» — международный конкурс педагогического мастерства учителей русских школ. В прошлом году в нем приняло участие около 200 преподавателей из 40 стран мира, в 2020 году — уже более 220 учителей. Он показал заинтересованность педагогов находиться в постоянном контакте, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации пришлось искать новые пути выстраивания коммуникаций. Согласно закупочной документации, стоимость системы составит 6 млн бюджетных рублей, а ее созданием уже занимается агентство АГТ.

— Россотрудничество внимательно участвует в своих проектах и всегда учитывает цели и пожелания участников, поэтому было принято решение о создании общей, единой, профессиональной цифровой платформы, которая позволит не только сегодняшним участникам конкурса педагогического мастерства, но и всем, кто любит и говорит на языке Пушкина, не потеряться в огромном мире интернета, а встретиться и продолжить общение вместе в одном месте, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Цель платформы — не только общение преподающих на русском языке учителей по разным направлениям, но и реализация важной задачи — привлечение иностранных граждан к обучению в России, уточнили в Россотрудничестве. Сегодня за пределами страны находится около 3 тыс. русских школ.

Запустить систему планируется в середине сентября этого года, после чего начнется регистрация первых участников. Учителя русских школ за рубежом смогут общаться в онлайн-формате, проводить вебинары. После запуска платформы федеральное агентство рассчитывает привлечь до полумиллиона уникальных пользователей из Европы, Азии и стран СНГ.

Отдельно будет сформирован банк работ и практик русскоговорящих преподавателей. Для этого в социальную сеть интегрируют «Библиотеку знаний». Это интеллектуальный ресурс, который генерируют члены сообщества. Каждый из участников сможет загрузить свои педагогические наработки для просмотра другими пользователями.

Завлечь всеми способами

В рамках национального проекта «Образование» Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году количество иностранных студентов в отечественных вузах вдвое (до 425 тыс. человек). Эксперты уверены, что предлагаемый Россотрудничеством механизм позволит этой цели добиться.

Появление такого портала даст возможность русскоговорящим педагогам не только свободно получать методическую поддержку, но и в дальнейшем доносить конкретную информацию до потенциальных будущих абитуриентов за пределами России, уверена председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова. По словам специалиста, особый интерес к обучению в российских вузах испытывают представители СНГ. Но и в других странах уровень заинтересованности очень высок.

— Если говорить о более широком зарубежном пространстве, то там есть граждане, изначально не говорящие по-русски, но изучающие язык. Они тоже готовы обучаться в нашей стране, потому что часть российских вузов входит в топы международных рейтингов, а цены на обучение несколько ниже, чем в других регионах, — считает Людмила Дудова.

Аналогичного мнения придерживается директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она считает необходимым дать площадку обмена информацией русскоговорящим преподавателям по всему миру.

— Спрос на русский язык и дальнейшее получение российского образования действительно существует. Проект, запущенный Россотрудничеством, имеет шансы на успех, и в этом видится серьезный задел на будущее, — думает эксперт.

Директор центра образования № 109 Евгений Ямбург рассказывает, что востребованность российского образования успешно и уже много десятков лет доказывается количеством иностранных студентов в стенах РУДН.

— Это надо делать глубоко и профессионально. Необходимо создать такие условия, чтобы абитуриенты хотели приехать, а потом после выпуска оставались работать в России. Всё зависит от социальных и экономических условий, которые им могут быть предложены, — считает глава учебного заведения.

На совещании по текущей ситуации в системе образования, прошедшем 21 мая у президента Владимира Путина, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий выступил с предложением усилить привлечение в российские вузы иностранных абитуриентов. В частности, это можно сделать, упростив для них сдачу вступительных испытаний, то есть по возможности зачислять их по системе портфолио. Создание социальной сети для учителей за рубежом, уверены эксперты, также поможет в этом деле.