Мафия и медведь: чего ждут иностранцы от России

Поток иностранных граждан, желающих учиться в России, из года в год увеличивается. Сейчас в стране проживает более 300 тыс. студентов из разных стран мира. Задача на перспективу, которую ставит Министерство образования и науки РФ, — увеличить эту цифру вдвое. «Известия» побеседовали с иностранными студентами в отечественных вузах о причинах, побудивших их выбрать Россию, первых впечатлениях о стране и образовании, а также о перспективах трудоустройства после окончания учебы.

Русский язык — в Омске

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в прошлом году Омская область занимала третье место по числу иностранных студентов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. В областном министерстве образования сообщили, что на 1 октября 2018 года в регионе проходили обучение 14,1 тыс. иностранных граждан. Из них по программе высшего образования — 12,8 тыс. 98% от всего количества иностранных учеников — жители Республики Казахстан. Помимо жителей бывших союзных республик в омских вузах учатся студенты из Вьетнама, КНР, ФРГ, Монголии, Конго, Израиля, Турции, Уганды.

Сибирские мечты американки Надежды

22-летняя Надежда Браун — слушатель кафедры русского языка как иностранного Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ). Несмотря на то, что у американки русское имя, с Россией ни ее, ни ее семью ничего не связывает. Кроме, как она сама признается, огромной любви к нашей стране. Имя ей выбрала мама — преподаватель русского языка.

«Мама интересовалась Россией, русским языком, когда училась в университете, — говорит Надя, так ее называют коллеги по кафедре. — Интерес к этой стране передался мне через нее, и сейчас Россия — моя настоящая любовь».

В Омск Надя приехала по программе Фулбрайта в сентябре прошлого года. У себя на родине она окончила университет Нотр-Дам в Индиане, ее специализация — школьный учитель. Когда девушка вернется в Америку, следующие два года она посвятит педагогике, а затем планирует окончить аспирантуру по международному образованию и создать программу образовательного обмена между Россией и Америкой. В Омске она не только изучает русский язык, но и является ассистентом преподавателя на кафедре иностранных языков, учит омских студентов английскому.

«По условиям программы мне необходимо было выбрать любой город, кроме Петербурга и Москвы, — рассказывает она. — Выбрать город, где вероятность того, что люди говорят на английском, мала — в таких условиях лучше всего учить язык. Но я так хотела в Россию, учить язык, что для меня не важно было, куда ехать, тем более я никогда не была в Сибири».

Ожидания ее не обманули — Надю везде встречают со свойственным сибирякам гостеприимством. Она нашла немало друзей и даже организовала английский клуб, в который может вступить любой желающий, даже не знающий английского языка, — обсуждают фильмы, праздники.

«Мне очень нравится Омск, он напоминает мне мой родной штат Миннесота. Люди здесь добрые, открытые. В России я была два раза и с нетерпением ждала чаепития. Стереотип о том, что, когда ты приходишь в гости, тебя встречают с теплым чаем и печеньем, подтвердился», — смеется Надя.

Браун Курасаки Надежда Браун и Рё Курасаки Фото: личный архив

«Преступление и наказание» в комиксах

Однокурсник Надежды, 27-летний студент Рё Курасаки, отправляясь в Сибирь из Японии, ожидал увидеть здесь медведей и пьяных русских. И очень удивился, когда узнал, что ночью у нас алкоголь продавать запрещено. Поразило его и традиционное японское блюдо местного приготовления, которое так любят омичи, — суши. Рё попробовал их первым делом и, конечно же, не одобрил.

«Странно, что вы едите их с сыром. В Японии никогда бы не попробовал такие. Наша страна — морская, поэтому ингредиентов для этого блюда гораздо больше», — объясняет Рё.

На обучение в Омск Рё отправила его компания, занимающаяся торговлей и инвестициями в международные проекты. Знание русского языка необходимо сотрудникам, чтобы выстраивать деловые отношения и развивать совместные бизнес-проекты с нашей страной. Его коллеги уже проходили обучение в Омском педагогическом университете и показали хороший результат, поэтому выбор вуза был очевиден. Рё оказался в России впервые, а язык начал изучать еще в Японии.

«Учили нас после работы японские преподаватели из университета и иногда из Казахстана, — вспоминает студент. — Раньше я знал только легкие слова — «здравствуйте», «до свидания», — и только здесь серьезно начал заниматься».

Надежда Браун отлично говорит по-русски, ее сокурсник пока просит общаться с ним чуть помедленнее — язык для него еще сложен. Первая книга, которую он планирует прочитать в оригинале, — «Преступление и наказание».

«Попробую сделать это года через полтора, — делится планами Рё. — В Японии самая известная русская книга — «Преступление и наказание», пока что я читал ее в манге (японский комикс. — Прим. «Известий»). Я здесь пять месяцев, это слишком малый срок. Катастрофа в голове. Нужно время».

Надежда, чтобы понять русскую душу и русский язык, пробует читать иностранную литературу в переводе на русский. А Рё в этом помогает английский.

«Японцы учат в школе и университете английский, он немного похож на русский язык. Например, слово «санкции», — делится секретами обучения японец. — Когда слова похожи, могу запомнить хорошо. Нет — режу слова по слогам».

Поступить в институт и стать русским

34-летний студент-заочник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) Эноч Серумага заходит в кабинет начальника международного отдела Натальи Ланкиной укутанным в пуховик. Климат в Омске для жителя Уганды суровый, тем более несколько недель назад в Сибири стояли сорокаградусные морозы. Пришлось пережидать холода дома, поглядывая на прохожих через окно. «Хорошо тут у вас, красиво, когда в окошко смотришь», — шутит он.

Эноч — будущий инженер, его специализация — эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. После четырех лет обучения он получит диплом бакалавра и может работать в своей стране по специальности в машиностроительной отрасли, сервисном и техническом обслуживании транспорта или преподавателем в институте. Поступать в СибАДИ ему порекомендовал друг-омич, с которым они общались по интернету. В Республике Уганда один из официальных языков — английский, и ее жителям все-таки проще учиться там, где говорят на английском. Но, по словам восточноафриканца, в его стране российское образование ценится, а специалисты, получившие диплом российского вуза, считаются одними из лучших.

Эноч Серумаг Эноч Серумага в России учится второй год. Признается, что все его одногруппники уже считают его русским Фото: личный архив

«В Уганде очень много специалистов, окончивших российские вузы, — врачи, инженеры; ваше образование считается хорошим. Есть отличие, к примеру, от европейского: у вас больше практики, — продолжает Эноч. — Моя младшая сестра учится в Англии. Но получать там образование дорого».

В СибАДИ он поступал на общих основаниях: сдавал экзамен, предварительно выучив русский. Думал, что при поступлении именно этот предмет будет сдать проще всего, но, к его удивлению, легче пройти оказалось физику и математику.

«Сейчас обучаюсь уже на втором курсе, конечно, стало проще. Первый год был трудным, потому что преподаватели говорят быстро, не успевал записывать. Но всегда спрашивают, все ли я понял, больше объясняют. А группа приняла как родного, даже уже считает меня русским», — с гордостью заявляет Эноч.

Как русский человек, он, конечно, полюбил борщ, но вообще к нашей кухне привыкал долго, тем более традиционных для восточноафриканцев продуктов в Сибири не найдешь. Разве что бананы, но и они по вкусу отличаются, поэтому их угандиец покупает только в случаях особой тоски по родине.

Родственники и друзья, провожая Эноча в Россию, очень беспокоились за него. «Меня спрашивали: «Ну как там в России?». Интересовались, правда ли, что люди здесь агрессивные и не любят иностранцев, ведь так по телевизору показывают. Я живу здесь и понимаю: это не так. Даже абсолютно незнакомый человек может тебе помочь, — констатирует Эноч. — В России лучше учиться, чем в другой стране».

Где искать ключ от дверей в Россию

22-летняя студентка филологического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Чжу Лин в России второй раз. Впервые в Омск она приехала по обмену, чтобы изучать русский язык, после этого решила получить полноценное образование и диплом российского вуза.

«Что я раньше знала о России? О президенте, которого в Китае очень уважают, слышала об озере Байкал и то, что ваши мужчины очень любят водку. А недавно моя подруга спросила, видела ли я медведя, — смеется Чжу и показывает на экране телефона демотиватор, на котором стая медведей забралась на сосну. — Эта картинка называется «Когда русские идут».

Чжу родом из южного города Суйнин провинции Сычуань, родины панд и одной из старейших школ китайской оперы — сычуаньской. В Китае девушка окончила Урумчийский университет профессионального образования, обучалась русскому на кафедре иностранных языков. Впрочем, филологом она становиться не планировала, выбор профессии определил случай. Завершив учебу на родине, Чжу приехала в Омск, чтобы поступить в классический университет.

Фото: личный архив Провинция Сычуань, где родилась Чжу Лин (в центре), — родина панд. Об этих милых животных она старается не забывать и в далекой Сибири. Хотя ее друзья думали, что здесь она тоже может встретиться с медведем

«Экзамен был в виде теста, в Китае мы сдаем такие же, но, конечно, он очень отличался. Поначалу мы немного не поняли, были в панике, — продолжает Чжу Лин. — Но все получилось. У нас свой диалект, поэтому учить язык труднее, мы, к примеру, не отличаем «с» от «ш» или «л» от «н». Но к нам очень хорошо относятся и одногруппники, и педагоги. Объясняют, помогают, понимая, как тяжело. Вообще, русский язык для меня как ключ, он открыл мне дверь в Россию».

После получения диплома девушка планировала работать переводчиком, но сейчас в своем выборе сомневается. Говорит, что хочет заняться торговым бизнесом с Россией, как это делает множество ее соотечественников, только пока не хватает партнеров и стартового капитала.

Медицина по-волгоградски

Половина всех зарубежных студентов, обучающихся в вузах Волгограда, приходится на медицинский университет. Сегодня здесь получают образование 1465 иностранцев из 43 стран мира. Самый популярный факультет — лечебный (1191 человек), затем следуют стоматологический (155 человек) и подготовительный (100 человек). Больше всего студентов-медиков прибыли из Индии — 707 человек, немало учеников из Малайзии (84) и Узбекистана (75), традиционно сильно здесь и арабское представительство. Число иностранных студентов-медиков растет год от года, несмотря на довольно высокую стоимость обучения.

Удобная экономика

Бакарэ Боладжи Самуэл приехал в Волгоград два года назад. Тогда уроженец Нигерии не знал, что даже на юге России бывают суровые зимы, а улицы волжского города покрываются снегом и льдом. От верной смерти на морозе его спасли русские друзья и педагоги Волгоградского государственного медицинского университета, объяснившие, что первым делом будущему студенту надо купить теплую одежду, обувь и шапку.

Бакарэ учится на втором курсе фармацевтического факультета ВолГМУ, бегло говорит по-русски и хочет после окончания учебы на некоторое время остаться в России, чтобы в деталях изучить работу аптечных сетей — этим ему предстоит заниматься на родине.

Фото: volgmed.ru Главный корпус ВолгГМУ

«Учебу в России мне оплатила семья, — рассказывает Бакарэ. — Конечно, у нас в Нигерии есть программа по поддержке учебы за рубежом, но я не попал в нее, так как не смог вовремя сдать необходимые экзамены. Выбрал для учебы Волгоградский медуниверситет по нескольким причинам. Во-первых, здесь удобная экономика, и жить в Волгограде намного проще, чем в Москве, где высокий уровень жизни и такие же высокие цены. Также очень удобно то, что здесь намного легче получить все необходимые документы, разрешения, регистрацию, так как мой вуз во всем этом помогает. Еще удобно, что наши преподаватели все нам детально рассказывают: что надо делать по учебе, работе вне аудитории, в общении с русскими ребятами. Что не нравится? Ну, может быть, это случайность, но было неприятно. Летом мой друг гулял на улице, на него напали хулиганы и отняли телефон. И когда мы отправились в полицию, там долго тянули с нашим делом — приходите то завтра, то послезавтра… Климат для меня здесь тоже новый. В Африке всегда жарко, а здесь бывает холодно. Из русской еды мне очень нравится гречка. Сам я не готовлю, хожу в столовую, там мне тоже все нравится из местной кухни. Здесь у меня много русских друзей, мы часто встречаемся, у нас очень хорошие отношения, они меня поддерживают и помогают».

Выдающиеся африканцы

Заведующая кафедрой общей гигиены и экологии ВолГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Латышевская уже более 40 лет учит иностранных студентов и знает о них все.

«Ребята очень разные — из разных стран, с разной культурой и степенью подготовленности, с разными целями и помыслами. Мне больше всего нравится работать с африканцами, — признается она. — Мне кажется, они более старательные, выделяются стремлением получить качественные знания. Они нацелены на то, что вернутся домой и будут там очень нужны. Кения, Гана, Нигер — вот откуда мои самые выдающиеся студенты. Они прилагают все силы к быстрому изучению русского языка, все записывают, уточняют термины».

Фото: facebook.com Наталья Латышевская

По словам преподавателя, сейчас в вузе выросло число студентов из Малайзии, очень трудолюбивых и с высоким уровнем культуры, которые в основном учатся на английском языке. Из Индии «часто приезжают ребята попроще, из небогатых семей». Также учиться в Волгоград едут из Молдовы, Израиля, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Армении. Немало среди студентов тех, чьи родители здесь когда-то учились.

«Насколько это полезно для вуза? С какой бы стороны ни посмотреть, это хорошо, — отмечает Латышевская. — С точки зрения финансов вуз получает неплохие доходы, а ребята, приезжающие в наш гостеприимный город, быстро понимают всю лживость западных инсинуаций об изоляции России и видят очень хорошее к себе отношение. Кстати, один из наших выпускников, чех Иржи Машталка, сегодня — депутат Европарламента, до сих пор присылает мне телеграммы ко дню рождения. Есть и вторая сторона вопроса — мы заинтересованы в популяризации нашей медицинской школы. Многие считают, что медицина за рубежом лучше. Но это не совсем так: где-то лучше, а где-то хуже, все очень дорого, особенно высокие технологии. А наша медицина по некоторым направлениям намного доступнее по ценам и ничуть не хуже, чем за рубежом. Вот почему в Волгограде в том числе благодаря и нашим выпускникам в последние годы начал развиваться медицинский туризм».

Приемлемая цена — высокое качество

Стоит отметить, что иностранные студенты часто выбирают российские вузы по соотношению цена–качество. Год учебы в ВолГМУ на русском языке, например, стоит $3 тыс., на английском — $6 тыс.

«Деньги немалые, — говорит Наталья Латышевская. — Но ребят привлекает прежде всего качество обучения в нашем вузе. Медуниверситет никогда не демпинговал в этой сфере. Это, кстати, проблема: многие российские вузы устанавливают цены ощутимо меньшие, чем у нас, но к нам идут по-прежнему, так как наш вуз по всем рейтингам занимает ведущие места как по уровню подготовки, так и по уровню востребованности наших выпускников».

Студенческое социологическое агентство «Мониторинг» проводило специальное исследование, посвященное социокультурной адаптации иностранцев, обучающихся в вузах Волгограда. Выяснилось, что приемлемая цена за обучение привлекла в местные вузы 60% опрошенных студентов. Еще 18,7 % респондентов обосновали свой выбор тем, что в Волгограде учились их родители, родственники, друзья. Почти 13% указали, что в России можно получить образование высокого качества. Среди иностранных студентов в Волгограде преобладают выходцы из Ганы, Вьетнама (18–20 %), Индии, Иордании, Китая (13–15%).

Фото: vk.com Ахмад Насари

«Для иностранных студентов Россия — как Европа, — говорит председатель Ассоциации иностранных студентов Волгоградской области Ахмад Насари, который приехал из Ирана и закончил местный государственный технический университет. — Здесь интересно все: культура, погода, традиции. Но в РФ учиться намного дешевле, чем в Европе, при этом качество образования очень высокое. Сегодня среди зарубежных абитуриентов наиболее популярны такие направления, как медицина и нефтегазовый сектор. Очень важно, что в вузах Волгограда можно учиться на английском языке, ведь многие ребята говорят на нем с детства. Сначала, конечно, бывает сложно — самостоятельная жизнь, другой климат, пища. У многих студентов работают стереотипы: Россия — это мафия и медведи повсюду, поэтому первое время они ходят по улицам и оглядываются по сторонам. Но через год, как правило, все осваиваются. Некоторые не выдерживают оторванности от дома и уезжают обратно, но это редкие случаи. После бакалавриата половина студентов остается и продолжает учебу, а после окончания вузов еще 20% принимают решение здесь жить и работать, заводят семьи».

Действительно, волгоградцам хорошо известны иностранные фамилии десятков врачей, оставшихся здесь после окончания вуза. Специалисты самого высокого класса работают во всех крупных клиниках города по самым востребованным направлениям: оториноларингологии, гинекологии, пластической хирургии, травматологии и ортопедии. А летом 2018 года болельщики чемпионата мира по футболу, приехавшие в Волгоград на матчи своих команд, были немало удивлены, когда врачи больницы скорой помощи говорили с ними на родных арабских наречиях.

Город невест

В Волгограде нередко заключаются интернациональные браки, и иностранные студенты увозят самых красивых девушек с берегов Волги за границу. Но бывает и по-другому. К примеру, Цюаньмин У, гражданин Китая и аспирант Волгоградского госуниверситета, увлекся иностранными языками еще в детстве, поступил в китайский вуз по специальности «русский язык» и окончил магистратуру с красным дипломом. Совершенствовать знания в качестве аспиранта решил в Волгограде, правительство Китая выплачивает ему ежемесячную стипендию. Здесь он встретил соотечественницу, студентку филологического факультета Ван Жуйчунь, влюбился и сделал ей предложение.

Фото: vk.com Ван Жуйчунь

«После окончания аспирантуры я собираюсь работать в Китае преподавателем русского языка, — говорит молодой ученый и счастливый муж. — Сейчас отношения между Китаем и Россией развиваются очень хорошо, у нас есть будущее».

Стихи о Сталинградской битве

Программы по адаптации иностранных студентов существуют во всех вузах, где учатся иностранцы. Среди них проводится анкетирование, специально для них создаются учебные пособия с переводом терминов на французский, английский и арабский языки, профессиональные словари.

Кураторы групп и землячеств знакомят иностранцев с правилами передвижения и проживания на территории РФ и в общежитии, учат их безопасному поведению на улицах и в транспорте, дают полную информацию о городе, медучреждениях, магазинах. Специалисты вузов и МВД сопровождают их в решении всех миграционных проблем. За здоровьем подопечных в общежитиях следят медработники, на всех слушателей заключаются договоры добровольного медстрахования, входящие в стоимость обучения по контракту.

«Наша программа по адаптации иностранных студентов организована таким образом, чтобы позволить иностранцу преодолеть трудности лингвистического, социокультурного и психолого-педагогического характера. Успехи обучения, как правило, напрямую зависят от уровня адаптации», — говорит декан по работе с зарубежными студентами ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Дмитрий Емельянов.

Фото: antat.tmweb.ru Дао Тхи Кой

Волгоградцы стараются организовать жизнь зарубежных студентов так, чтобы стресс от переезда быстрее прошел, и они органично влились в новую среду. Преподавателям важны не только успехи в учебе, но и то, что студенты будут вспоминать и рассказывать друзьям по возвращении на родину. Поэтому они постоянно устраивают экскурсии в музеи, на выставки, поездки в районы области и соседние регионы; иностранцы принимают участие в фольклорных и национальных праздниках, изучают историю России, а в День Победы поздравляют ветеранов. Вернувшись после учебы в свои страны, они не прерывают связи — переписываются с педагогами и однокурсниками, приезжают в гости.

В Волгоградском педагогическом университете хорошо известна вьетнамка Дао Тхи Кой, выпускница 1980 года. Сегодня она успешно ведет собственный бизнес, но это не мешает ей писать проникновенные стихи о Сталинградской битве на русском языке. Более того, на личные средства Дао Тхи не раз приглашала во Вьетнам ветеранов войны.

Студенты из-за рубежа с удовольствием делятся с россиянами своими традициями и культурой. В преддверии новогодних праздников индийские студенты медуниверситета приняли участие в интерактивном занятии «Мировое новогоднее турне Деда Мороза», а чуть раньше, в ноябре, провели красочный фестиваль индийской культуры IndianEmpyrean Night. Много подобных мероприятий проходит в Волгоградской областной библиотеке им. Горького. В октябре здесь состоялась очередная встреча с местными школьниками, на которой будущие медики и педагоги из Института Конфуция педуниверситета познакомили детей с традициями чаепития в Малайзии и Китае. Кроме того, иностранные студенты из Волгограда постоянно участвуют в межвузовских фестивалях русской речи, одерживают победы в межрегиональных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам на русском, английском и французском языках.

«Студентам нравится показывать свои культуры, свои национальные блюда и одежду. Им очень приятно, когда они могут сделать это для всех русских студентов», — говорит афганец Нурулла Мохаммади, председатель международного студенческого совета Волгоградского госуниверситета.

Тамбовские инженеры

В настоящее время в Тамбовской области учится около 3,5 тыс. студентов-иностранцев из более чем 60 стран. Два ведущих вуза, которые на протяжении нескольких лет дают высшее образование гражданам других государств, — это Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (свыше 2,6 тыс. человек) и Тамбовский государственный технический университет (более 700 человек). В Державинском университете самыми востребованными у иностранцев являются специальности медицинского профиля. В тройке лидеров — стоматология, педиатрия и лечебное дело. В техническом университете больше всего студентов из Ирака, Египта, Сирии, Туркмении. Чаще всего иностранцы выбирают такие направления, как информационные технологии, строительство, экономика. В вузе отмечают, что популярностью стала пользоваться новая в университете специальность «нефтегазовое дело».

Фото: ТГУ имени Г.Р. Державина Иностранные студенты-медики

Чревовещательница из Замбии

Среди тех, кто приехал в Россию за знаниями, а в итоге обрел вторую родину, бывшая студентка из Замбии Ивонь-Тамака Палатэма, которая в прошлом году окончила энергетический факультет ТГТУ. Девушка рассказывает, что не сама выбрала Тамбов для учебы. Получилось так, что государство решило за нее.

«В этом нет ничего плохого, это у нас в порядке вещей, — говорит она. — В Замбии есть такая программа, по ней школьники с хорошими оценками получают бесплатное высшее образование в разных странах, которые являются партнерами этой программы. А специальность для меня выбирал папа, и так вышло, что это энергетический факультет. По профессии я — инженер-электрик».

Фото: личный архив И-Т. Палатэма Ивонь с дипломом технического университета

В Африке бытовало мнение о высоком уровне расизма в России. Ивонь отправлялась в нашу страну с тревогой, но ожидание и действительность не совпали: «Это оказалось совсем не так, по-моему, русские — добрые и дружелюбные. В Тамбове я не чувствую, что ко мне относятся враждебно. И знания здесь я получила хорошие. Российское образование, вообще, на достойном уровне».

За время учебы девушка стала заметным персонажем не только в своем университете, но и в Тамбовском театре кукол. Дело в том, что Ивонь обладает искусством чревовещания. В своем родном городе Лусаке она посещала церковь, куда однажды приехала работать преподавательница по чревовещанию и стала давать уроки прихожанам. Девушка переняла этот уникальный прием и до сих пор развивает в себе талант чревовещателя. Всего у нее в арсенале пять голосов: два — для детей, а три она держит в секрете от широкой публики — это голос взрослой женщины, старичка и бабушки.

Началась ее театральная карьера в России с одного из университетских конкурсов. Для выступления девушке нужны были куклы. Она купила их в супермаркете и сама перешила для выступления: сделала специальные отверстия для кистей рук, рты стали подвижными. Так у нее появились плюшевые Саша и Фома.

Фото: Павел Васильев Чревовещательница из Замбии со своими куклами

«С куклами на сцене мне понравилось выступать, поэтому я начала искать в Тамбове работу, связанную с чревовещанием», — рассказывает Тамака.

На видео, которое помогли записать друзья, Тамака разговаривала с игрушками, сидящими у нее на коленях. Оно-то и стало отправной точкой в театральной карьере девушки. Директор Тамбовского театра кукол, которому она выслала видео-резюме, пригласил ее работать в театр — пришлось совмещать работу и учебу. Помимо театра, она работала танцовщицей на свадьбах и праздничных мероприятиях. В городе ей нравилось все, даже погода: снег — зимой, жара — летом.

Пока она живет в Тамбове, но при этом часто бывает на родине, где у нее теперь есть работа — на местном телеканале продюсером. Кроме того, она ведет шоу для детей и взрослых. Признается, что могла бы работать и по специальности, но пока успешно складывается творческая карьера, которая началась в России.

Врач по призванию, модельер — в душе

Ехми Алали Омар — студент 5-го курса мединститута ТГУ имени Г.Р. Державина. Он из Сирии. Уезжал в Россию, когда на родине уже шла война, об этом он вспоминать не хочет. Почти шесть лет Омар не видел родных и своего дома. «Страшно было, но давайте о другом», — пытается сменить тему разговора этот жизнерадостный и улыбчивый парень.

«Стать врачом я хотел с детства, — рассказывает он. — Поэтому я уехал из Сирии, чтобы получить образование за пределами своей страны. Хотел учиться в Германии, но поступить туда не вышло. На Украине было неспокойно, и я тоже не рискнул. Россию мне рекомендовали друзья. Я поехал, и все получилось. Не жалею о том, что так сложилась моя судьба. Уровень знаний здесь хороший. Российское образование котируется».

Фото: личный архив Омара Ехми Алали Предприниматель

Омар выбрал специальность «лечебное дело», но мечтает стать пластическим хирургом, получить дополнительную квалификацию и делать людей красивыми. Впрочем, отчасти он уже воплощает эту мечту с помощью своего хобби.

Несмотря на то, что в Сирии уже спокойнее, молодой человек планирует остаться в России, возможно, в Тамбове. Тем более что здесь у него уже есть свой бизнес — ателье. Омар не только будущий врач, но и начинающий модельер. Он шьет одежду на заказ, за плечами у него есть и конкурсный опыт — участие в университетском фестивале моды, где он представлял свою команду и собственную коллекцию одежды. Впереди подготовка к еще одному вузовскому подиуму.

«Хочешь жить — умей вертеться», — лихо жонглирует Омар русскими пословицами, рассказывая, как ему умело удается совмещать учебу и работу.

Омар признается, что следит за модными тенденциями. Бывает, что вплетает и сирийский народный колорит. Но в целом ориентируется на европейскую моду. Заказы молодой портной принимает регулярно.

Первую свою вещь Омар сшил, когда ему было 16 лет. Он рос в многодетной семье, где было 13 детей. Родители держали хозяйство, поэтому помощники всегда требовались. Однако старшие братья и сестры учили его: если есть свободная минута, научись чему-то другому, полезному, что пригодится тебе и что по душе. Тогда впервые он и попробовал себя в роли портного.

«Это будет твой ключ для жизни, говорили мне родные, — воспоминает Омар. — Так и вышло. Теперь мое увлечение меня и кормит».

Фото: личный архив Омара Ехми Алали Одежда руками сирийского модельера

О русских молодой человек отзывается тепло, особенно о местных девушках. Правда, говорит, что они вредные, хотя умные и красивые. Тамбов ему нравится, особенно живописная, многоуровневая набережная. Привык он и к холоду: в Сирии, если за окном минус, это аномалия, ниже нуля температура там не опускается.

Самая большая сложность, с которой сириец столкнулся в нашей стране, — это незнание языка. Русский очень сложен для иностранца, а Омар даже алфавита не знал, когда приехал. Пришлось учить язык с нуля, но теперь он уже свободно говорит на нем. На практике в медицинских учреждениях был помощником младшего медперсонала и врача, общался с пациентами. Ждет, когда уже разрешат присутствовать на операциях, набираться опыта.

Омар планирует работать по специальности, врачом, как и его сестра, заканчивающая обучение в Сирии. Но и швейное дело, которым занимается сейчас, оставлять не хочет. Сейчас начинающему кутюрье оно приносит прибыль и творчески развивает. «Одно другому не мешает», — говорит он.

Из Сирии с любовью

Первые впечатления от России у иностранцев примерно одинаковые: страшно, непонятно и холодно. Но прожив здесь несколько лет, многие из них не просто начинают чувствовать русский дух и искренне любить нашу страну, но и связывают с ней свои планы на жизнь. Хуссам Сафаиа — студент 5-го курса медицинского института Державинского университета, хотя и скучает по родителям и братьям, но будущее свое видит в России. Сириец планирует работать в Тамбовском филиале микрохирургии глаза офтальмологом.

Фото: личный архив Хуссама Сафаиа Будущий офтальмолог Хуссам Сафаиа

Говорит, что все необходимое для жизни появилось у него именно в Тамбове: профессия, друзья и даже русская любовь. А главное — здесь нет никакой войны. Год назад Хуссам женился. Имя своей молодой жены Насти произносит с любовью, легко и без акцента. Сейчас у него есть вид на жительство, через год Хуссам получит гражданство, российский паспорт и продолжит строить свою новую жизнь здесь, в России.