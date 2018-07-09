Место в списке

Каждый российский вуз стремится попасть в авторитетные международные рейтинги. Место в них обеспечивает студентам возможность участвовать в международных программах обмена, а самому вузу претендовать на гранты.

Идеальных рейтингов не существует, и тем не менее на них ориентируются многие абитуриенты при выборе университета. А еще их внимательно изучают различные фонды, выделяющие гранты на стажировки, учебные и научно-исследовательские программы. Место в известном рейтинге напрямую влияет на репутацию вуза, его авторитетность и престижность. Словом, рейтинги — это целая индустрия со своими коммерческими, социополитическими факторами влияния, со своей рыночной конъюнктурой. Есть у их составителей и свой неформальный кодекс — Берлинские принципы формирования рейтингов университетов: прозрачность методологии, сопоставимость индикаторов по всему миру, независимость организации, производящей оценку вузов.

К наиболее авторитетным рейтингам относятся QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings), THE (Times Higher Education), Шанхайский рейтинг (ARWU-Academic Ranking of World Universities). Все они, кстати, перечислены в указе президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки России» — в части, где идет речь о проекте «5–100», программе поддержки крупнейших российских вузов.

«Вуз мирового класса не может быть изолированным, пример Высшей школы экономики очень показателен. «Вышка» занимает третье место среди университетов России по числу предметов в мировых рейтингах, мы единственный российский вуз, представленный в рейтинге молодых университетов сразу двух рейтинговых агентств: QS — 48-е место, THE — 84-е место, — рассказывает Людмила Солнцева, директор информационно-рейтингового центра НИУ ВШЭ. — В коридорах слышна иностранная речь, а для российских студентов есть возможность приобщиться к разным культурам, расширить горизонты, обучаясь за рубежом по программам обмена. Еще один бонус — программы двух дипломов с зарубежными университетами, их у нас более 50. Студенты получают опыт других научных школ, в итоге мы выпускаем конкурентоспособного на мировом рынке специалиста. ВШЭ сегодня — это 300 зарубежных партнеров из 50 стран, 16 образовательных программ с международной аккредитацией».

Автор цитаты РЕЙТИНГИ — ЭТО ЦЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ СО СВОЕЙ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРОЙ

Ведущие региональные вузы не отстают от столичных. Так, Сибирский федеральный университет не первый год участвует в рейтинговых кампаниях, и у него уже есть успехи.

«Участие в рейтингах полезно и необходимо, прежде всего для оценки собственных действий. Понимания, правильно ли мы оцениваем текущую конъюнктуру на рынке образования и науки, являемся ли мы востребованными, интересны ли миру, какие у нас есть сильные и слабые стороны, — говорит Евгения Туртапкина, куратор направления «Рейтинги» в Сибирском федеральном университете. — Абитуриентам это помогает сделать правильный выбор, около 70% поступающих ориентируются на рейтинги. Сейчас, прежде чем у вуза завязываются международные или федеральные коллаборации, потенциальные партнеры смотрят на визитку университета, и те вузы, которые успешно представлены в рейтингах, имеют больше шансов для заключения партнерских отношений. Для студентов это дорога в большую науку, они могут участвовать в грантовых программах, программах академических обменов, что повышает их академическую мобильность и конкурентность на рынке труда».

«Сибирский федеральный университет ориентируется на пять основных рейтингов: международные — QS, THE и Шанхайский рейтинг; национальные — рейтинг «Интерфакса» и рейтинг RAEX. Рейтинг «Интерфакса» определил в этом году университет на 13-е место, это лучший результат за все годы, RAEX присудил нам 17-е место, — продолжает Евгения Туртапкина. — Мы входим в два авторитетных международных рейтинга: в этом году мы впервые вошли в рейтинг QS и второй год присутствуем в рейтинге THE, чему очень рады, потому что для регионального университета вырваться в международное пространство, — это большой успех, мы долго к этому шли».

Еще один сибирский вуз, один из старейших в России, — Томский политехнический университет (ТПУ). Он занимает 373-е место в рейтинге QS и попал в группу 301–350 в рейтинге THE.

«Критерии оценки в рейтингах разные, но в совокупности они показывают объективную картину положения дел в вузе. Высокое место в рейтингах — это знак качества вуза. Его студентам открывается масса возможностей — от участия в программах стажировок и обучения в лучших университетах мира до возможности заниматься исследованиями и разработками в рамках проектов, реализуемых по программе повышения конкурентоспособности вуза на мировом рынке», — говорит Лилия Кирьянова, проректор по внешним связям ТПУ.

В мировом бизнес-образовании приняты свои критерии рейтингования, возможно, даже более жесткие, чем у университетских рейтингов.

«Сфера управленческого бизнес-образования имеет свою специфику, свои неписаные критерии и рамки, сложившуюся систему оценки качества программ и свою систему аккредитации, — рассказывает Сергей Мясоедов, проректор Института бизнеса и делового администрирования РАН-ХиГС. — В мире признают всего три аккредитации — Ассоциации по развитию университетских школ бизнеса (AACSB), Европейского фонда развития менеджмента (EFMD) и AMBA International».

Бизнес-школы, сумевшие получить все три аккредитации, называют школами тройной короны. Из 17 тыс. бизнес-школ в мире аккредитацию тройной короны в 2017 году имели менее 90.

Как только бизнес-школа получает хотя бы одну из трех упомянутых аккредитаций, к ней резко возрастает интерес со стороны зарубежных ведущих бизнес-школ и университетов.

Это новые возможности для студенческого обмена, становится легче договориться об обмене преподавателями.