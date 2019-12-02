Прокачать по-русски: конкурс объединил учителей из 40 стран мира

Впервые в конце ноября этого года педагоги русских школ за рубежом обменялись методиками преподавания математики, информатики, технологии на русском языке и русского языка как иностранного с использованием цифровых технологий. На очный этап съехались в Москву 25 финалистов из 17 стран: Израиля, Индии, Италии, Польши, Португалии, Франции, Сербии, Словакии, Турции, а также из близлежащих стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии. Педагоги показали и рассказали, как используют цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории в своей работе. Победителем стал учитель русского языка в индийском городе Дели Саини Сону. Второе место заняла Интизар Шираз — преподаватель русского языка в Турции, а третье место получила учитель русского языка и литературы из Казахстана Азиза Адилбаева. Все финалисты отметили, что конкурс, организованный Россотрудничеством, — важный этап в их деятельности, позволил обменяться опытом, познакомиться с единомышленниками, а приобретенные знания они будут использовать в дальнейшей работе.

«Я стал учить русский язык, потому что для меня он схож с санскритом. Русский язык нам не чужой, а родной, который мы чувствуем», — так закончил свою речь на награждении победитель конкурса «Закачай знания!», учитель русского языка из Индии Саини Сону. Но обо всем по порядку.

Объединяющий проект

На конкурсе я услышал классический русский язык и наслаждался, заявил «Известиям» директор центра образования «Царицыно» — школы №548 Москвы Ефим Рачевский.

— Было ощущение праздника русского языка. Возник соблазн пригласить всех финалистов на работу учителями русской словесности, что я и сделал, — рассказал Ефим Рачевский.

Цифровые технологии прочно вошли в арсенал современного учителя, интерактивные доски, возможности моментальной коммуникации стали настолько обыденными, почти бытовой принадлежностью работы в школе, считает собеседник «Известий». По его воспоминаниям, в начале 90-х годов была совсем другая ситуация, с освоением компьютерной техники у всех учителей были проблемы.

На завершающем этапе конкурса «Закачай знания!» у Ефима Рачевского сложилось впечатление, что русский язык становится языком международного общения. В этом, отмечает директор центра образования «Царицыно», велика роль Россотрудничества как консолидатора всех процессов в мире, связанных с распространением русского языка на планете.

По словам главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, ведомство находит, поддерживает и поощряет талантливых педагогических работников, развивающих и внедряющих методику и средства обучения в области цифровой экономики.

— Цель Россотрудничества — обмен опытом и знаниями, распространение педагогического опыта лучших учителей русских школ за рубежом, повышение общественного и профессионального статуса преподавателей русских школ, — подчеркнула Элеонора Митрофанова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

У русского языка есть дальнейший потенциал, уверен Ефим Рачевский.

— За последние 15 лет Россия становится всё более активным игроком в международных отношениях, в международной торговле, в технологиях и коммуникациях, и усиливающаяся роль России в мировом пространстве неизбежно влечет за собой потребность в изучении русского языка, — прогнозирует он.

Проект «Закачай знания!» объединяет учителей русских школ во многих странах мира: происходит обмен опытом, повышается профессиональный статус учителей, они получают возможность прямого общения со своими коллегами из других стран, считает зампред Госдумы, журналист Петр Толстой.

— В финал вышли 25 человек, на мой взгляд, это немало, что говорит о высоком уровне подготовки педагогов. Лучшие из лучших были отобраны по всему свету. Конечно, подобные проекты должны поддерживаться на самом высоком уровне, так как являются одним из инструментов интеграции российского опыта в сфере цифровой экономики в международную профессиональную среду, а также поддержания и распространения русского языка и русской культуры в мире, — рассказал «Известиям» Петр Толстой.

По мнению председателя оргкомитета конкурса, доцента кафедры компьютерных систем и сетей МГТУ им. Н.Э. Баумана Елены Смирновой, идея проведения конкурса витала в воздухе.

— В июле этого года Россотрудничество объявило об утверждении конкурса. В октябре стартовал первый этап конкурса, а 6 ноября на совете по образованию Владимир Путин сказал, что наша задача — продвигать и поддерживать русский язык в других странах. Поэтому я считаю, что эта идея витает в воздухе, — пояснила она.

По ее оценке, приехали продвинутые, горящие использованием информационных технологий люди, все разные, но каждый — бриллиант.

Испытания продвинутых

Конкурс «Закачай знания!» прошел в два этапа. В первом туре — дистанционном, отборочном — участвовали 99 человек. Они прошли два заочных испытания — «Интернет-ресурс» и «Я — учитель» и три очных испытания — «Мастер-класс», «Урок», «Методический семинар», в которых рассказали о себе и о том, как используют цифровые технологии в своей работе. По итогам этапа определились 25 финалистов, которые приехали в Москву на очный тур. Здесь учителя показали презентации собственных методик обучения русскому языку, математике, информатике, технологии, а также представили доклады на тему «Образовательный проект».

Так, учительница из Франции Ирина Ковалевская презентовала уникальную методику «Быть ближе к России вдали от нее», а преподаватель из Армении Кима Ванескигян — собственное приложение «Разговор с поэтом».

Фото: ООО «Новое время»

— За каждое испытание начислялись баллы, а победителя выявляли по максимальному количеству, — пояснила «Известиям» председатель организационного комитета конкурса Елена Смирнова. Жюри, на ее взгляд, довольно строго оценивало участников и не поставило максимальных баллов, лучший результат — 20 баллов — набрал учитель русского языка в индийском городе Дели Саини Сону.

За первое место победителю вручили сертификат на сумму 70 тыс. рублей, с помощью которого он сможет оплатить любые российские электронные онлайн-курсы, за второе место — тоже сертификат, но на сумму 50 тыс. рублей, а бронзовый призер сможет потратить на обучение 30 тыс.

Уровень цифровизации русскоговорящих учителей оценивало российское жюри, в которое вошли ведущие эксперты в области международных отношений и современных образовательных технологий: российский политик и журналист Петр Толстой, секретарь Общества русской словесности Олег Ткач, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, а также эксперты ведущих образовательных учреждений России.

Последние достижения

Гости столицы также познакомились с самыми современными образовательными практиками России в группе компаний «Просвещение».

В образовательно-исследовательском пространстве «Среда «Просвещения», открытом в июле этого года, им показали работу интерактивного анатомического стола «Пирогов» и лабораторно-диагностического комплекса, рассказали о робототехнике, 3D-печати, лазерных граверах и прототипировании.

— Цифровой учебно-методический комплекс — это в том числе переход к другой педагогической парадигме. Через творческую и проектную деятельность, исследовательскую работу, эмоциональное вовлечение реализованы методики ведения урока. Учитель сам сможет выбрать сценарий урока, а система будет ему подсказывать, какие для этого нужны материалы, — отметила заместитель главного редактора «Просвещения» Татьяна Серебрякова.

Кроме того, педагогам сообщили о самых интересных новинках, пособиях по русскому языку и литературе, смысловому чтению.

— Сейчас одна из колоссальных проблем — осмысление текстов, умение выделить главное, критически подойти к информации. Мы сейчас много над этим работаем: вышла целая серия сборников задач, которые развивают эти умения, — отметила главный редактор «Просвещения» Надежда Колесникова. Также финалистов конкурса познакомили с пособиями для развития функциональной грамотности, проектной и внеурочной деятельности, комплектом «Здорово быть здоровым», сериями «Профильная школа» и «Цивилизационное наследие России».

Практические последствия

Цель конкурса «Закачай знания!» — создание более тесных связей между Россией и странами мира, а также привлечение русскоязычной молодежи в российские вузы, сообщил начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов.

— Русский язык объединил преподавателей из разных стран, причем не только на период конкурса, а по тем планам, которые родились у участников в ходе конкурса, это будет долгосрочное сотрудничество, — рассказал Михаил Попов. По его словам, финалисты после возвращения в свои страны не потеряли контакта и начали совместно работать над техническим заданием к приложению на смартфоны, которое позволит учить русскому языку детей в разных странах. Подробности «Извес­тиям» рассказал участник конкурса, преподаватель информатики в городе Беэр-Шева (Израиль) Зэев Фрайман.

— Я предложил коллегам идеи нескольких приложений для мобильных устройств для обучения русскому языку, им понравилось. Одно уже через пару недель будет готово в первом рабочем варианте, — заявил Зэев Фрайман. Он добавил, что его ученики загорелись идеей делать аппликации (приложения) и программы для учителей и учеников в других странах.

Новый конкурс стал примером истинной толерантности, где встретились представители разных стран, культур и менталитетов, но, несмотря на все отличия, была создана атмосфера дружелюбия и творчества, полагает преподаватель русского языка в лицее города Будковце в Словакии Анна Немцова. Финал в Москве зажег учителя математики из Бишкека (Киргизия) Елену Шипп на новые начинания и осознание того, что она идет правильным путем, обучая ребят.

— Это хороший пример как для моих коллег, так и для моих учеников. Ведь мы их побуждаем участвовать в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Знакомство и общение с коллегами из других стран, обмен опытом, идеями, возможность совместных проектов — то, что я получила, — отметила Елена Шипп.

Особенно удачно подобрали название для конкурса — «Закачай знания!», что соответствует его целям и задачам, считает бронзовый призер, учитель русского языка и литературы школы-лицея №266 поселка Казалинск в Казахстане Азиза Адилбаева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Задания конкурса дают возможность более подробно узнать об участнике, о том, как он использует цифровые технологии на своих уроках, как составляет план к своему уроку и как использует образовательные проекты в своей практике, а из эссе видно, насколько грамотно коллеги владеют русской речью, — рассказала Азиза Адилбаева. Она отметила, что на конкурсе нашла друзей, единомышленников, и поблагодарила организаторов за возможность обменяться опытом и знаниями с коллегами из зарубежных стран.

А для серебряного призера Интизар Шираз, преподавателя русского языка из Турции, конкурс стал плодородной почвой, в которую все участники забросили по зернышку и получили благодатный урожай.

Новых знакомых и новые знания получил победитель конкурса, учитель русского языка в Дели Саини Сону.

— Мы многому научились, работая вместе в эти дни в Москве. Из выступлений, презентаций, общения я понял, что все финалисты — педагоги, имеющие высокую компетентность. Получилось что-то похожее на колхоз, где мы все работали вместе и учились друг от друга, — отметил Саини Сону.

Задача Россотрудничества — создавать как можно больше инструментов, благодаря которым преподаватели смогут общаться, обмениваться опытом, делиться наработками и методиками, создавать новый и интересный образовательный мир для детей. В следующем году будет больше таких встреч, стран и участников. С их помощью будет создана современная библиотека уникальных и авторских образовательных программ и методических комплексов для использования всеми учителями.

И подводя итоги конкурса 2019 года, уже сейчас хочется отметить, что все его участники — профессионалы с горящими глазами, продвинутые и современные, для кого использование цифровых технологий — норма жизни и база для дальнейшего развития.

Конкурс педагогического мастерства учителей русских школ за рубежом «Закачай знания!» обязательно продолжится, и его новый старт состоится уже весной 2020 года.