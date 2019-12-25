Знай наше: за 10 лет число иностранных студентов в России удвоилось

Россия привлекает 6% от общемирового числа иностранных студентов. По этому показателю она занимает восьмое место после США, Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Германии и Франции. При этом образование наша страна больше экспортирует, нежели импортирует — в России учится больше студентов из-за границы, чем наших соотечественников за рубежом. Причем доля иностранных учащихся за последний год выросла на 5,7%, а за десять лет — на 100%. Эксперты связывают это с тем, что молодых людей устраивает соотношение цены и качества российского образования. Большая часть обучающихся в РФ граждан — представители стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Знания по карману

С 2008 года доля иностранных студентов в России возросла более чем в два раза, говорится в докладе «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах» Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно предоставленным «Известиям» данным Минобрнауки, в прошлом году в стране получили образование почти 309 тыс. иностранцев. Из них 212,2 тыс. — по договорам, а 96,7 тыс. — на бюджетной основе. В этом году их поток увеличился на 5,7% — до 327,6 тыс. Из них 229 тыс. — по контрактам, а 98,6 тыс. — за счет бюджета.

В рамках Федерального проекта «Экспорт образования» российское правительство потратит на привлечение иностранных студентов 107,5 млрд рублей с 2019 по 2024 годы. Это должно увеличить их поток в два раза.

— Последние 10 лет число студентов из-за границы постоянно растет, — отметила в разговоре с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. — Россиян же за рубежом сегодня учится порядка 65–70 тыс. человек.

Эксперт связывает разницу между «экспортом» и «импортом» с тем, что в России менее развита поддержка отечественных специалистов, желающих получить знания в других странах.

— Наши студенты за границей в большинстве своем либо берут образовательные кредиты, либо являются детьми обеспеченных родителей, — сказала Татьяна Клячко.

Для поддержки россиян, обучающихся за рубежом, в стране действует федеральная программа «Глобальное образование». По ней студенты получают гранты на учебу в иностранных вузах, а затем возвращаются на Родину и получают работу по специальности. Но, например, на ноябрь 2019 года в программе состояли только 718 участников — включая тех, кто еще учится, и тех, кто уже «отрабатывает» свой диплом на родине.

Согласно данным программы, россияне за рубежом чаще всего осваивают педагогические науки (23,2%), информационную безопасность (16,1%), экономику и управление (11,9%), медицину (9%), а также промышленную экологию и биотехнологии (6%).

Из СНГ, Китая и Африки

Большая часть обучающихся в России иностранцев — граждане стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следует из данных федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности в образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования».

По словам Татьяны Клячко, представители стран СНГ часто выбирают учебу в России, потому что им комфортнее обучаться на родном языке — в этих государствах всё еще велик процент русскоязычного населения. Эксперт также отметила, что среди иностранных студентов много выходцев из Китая, Индии и Латинской Америки — их устраивает соотношение цены и качества российского образования.

В пресс-службе федерального проекта «5-100» отметили, что наиболее популярны среди иностранцев специальности «клиническая медицина» (20,0%), «экономика и управление» (13,5%), «образование и педагогические науки» (6,1%), «языкознание и литературоведение» (4,7%), «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (4,2%). Это данные мониторинга международной деятельности российских организаций высшего образования за 2018 год

«Известия» поинтересовались в некоторых ведущих вузах страны, много ли у них иностранных студентов и какие специальности они выбирают.

В Российском университете дружбы народов (РУДН) картина полностью подтверждает общую по стране статистику. Здесь самые популярные направления подготовки — «лечебное дело», «стоматология», «филология», «экономика» и «международные отношения», сообщили в пресс-службе вуза. В РУДН сейчас обучаются 9,5 тыс. студентов из 157 государств. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Китай, Иран, Вьетнам, а также Афганистан, ЮАР, Сирия, Монголия, Ливан, Нигерия и Замбия. Из стран СНГ основной поставщик студентов — Узбекистан.

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) среди иностранцев пользуются спросом такие направления обучения, как «биологическая безопасность», «концептуальный инжиниринг» и «биоинформатика». Интерес также вызывает «русский язык как иностранный», рассказал «Известиям» начальник отдела сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов вуза Таир Рахманов. В ТюмГУ числятся 3 тыс. учащихся из-за границы, но больше всего — представителей Вьетнама и Лаоса, сказали «Известиям» в управлении международных связей вуза.

Заместитель проректора по международным связям Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) рассказал «Известиям», что в вузе получают образование более 4 тыс. иностранных граждан из 89 государств. Среди стран дальнего зарубежья стабильно лидирует Китай — сейчас в университете 1,58 тыс. студентов из этой страны.