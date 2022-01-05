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В Казахстане перенесут переход реализации сжиженного газа через электронную площадку
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В Казахстане перенесут переход реализации сжиженного газа через электронную площадку

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В Казахстане необходимо перенести на год полный переход реализации сжиженного газа через электронную торговую площадку. Такое поручение дал исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов на совещании по социально-экономической ситуации в стране 5 января.

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«Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области.

Соответствующим государственным органам также поручено провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.

«Глава государства [Касым-Жомарт Токаев] поручил безотлагательно принять вышесказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации», — подчеркнул Смаилов.

5 января Токаев поручил антимонопольному органу ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Как отметил казахстанский президент, цены на топливо в стране не должны быть выше уровня конца 2021 года.

В тот же день Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Именно на кабмин он возложил ответственность за беспорядки. Врио премьера стал первый вице-президент Алихан Смаилов.

Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

Акции протеста прошли в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Ате разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

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