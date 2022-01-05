Токаев счел своевременным и уместным обращение к партнерам по ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе совещания в среду, 5 января, что обращение к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уместно и своевременно. Трансляция заявления президента страны осуществлялась государственным каналом «Хабар-24».

«Я сегодня обратился в главам государств ОДКБ [с просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — отметил Токаев.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.

«Настоящие террористы нам хорошо известны. Они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах. Они захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие», — добавил президент Казахстана.

Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации после того, как в стране начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Президент заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана. По его президента, при любых обстоятельствах он останется в Нур-Султане, столице республики.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Попытки стражей порядка в призвать митингующих в Алма-Ате к мирному урегулированию противоречий оказались тщетны: 5 января митингующие разоружили полицию, отобрав у правоохранителей огнестрельное оружие.

Также протестующие в Алма-Ате разгромили офис телерадиокомпании «Мир», уничтожив оборудование, которое использовалось для съемок.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.