Протестующие в Алма-Ате разоружили полицию

Протестующие в Алма-Ате отобрали у полицейских огнестрельное оружие. Об этом 5 января сообщают «РИА Новости».

Также у митингующих оказались щиты, дубинки. В целом в центральной части города силовиков не наблюдается.

В Усть-Каменогорске участники протестов сорвали с полицейского погоны. Как следует из опубликованных в Сети видео, мужчину прижали к стене сразу несколько человек, после чего забрали знаки отличия. Как говорится в комментарии к видео, оно было снято 4 января.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил о начале штурма протестующими здания телеканала «Казахстан». Отмечалось, что на некоторых улицах Алма-Аты нет правоохранителей. Тысячи протестующих идут по городу, у многих из них в руках каски и дубинки.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики.

Также в среду митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

Беспорядке в Казахстане прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что страна сможет самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.