Протестующие начали штурм телеканала «Казахстан»

Протестующие в Алма-Ате окружили здание телеканала «Казахстан». Об этом в среду, 5 января, сообщил корреспондент «Известий».

Сотрудники медиакомпании закрылись внутри здания, участники протестов пытаются взять его штурмом.

В настоящее время на некоторых улицах Алма-Аты нет правоохранителей, дороги перекрыты гражданами. Тысячи протестующих идут по городу, у многих в руках каски и дубинки.

Ранее в среду протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и ворвались в здание мэрии. Также в городе загорелся ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan.

4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также он ввел режим чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января.

Из-за беспорядков за медицинской помощью обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских. 40 человек были госпитализированы, семеро из них находятся в реанимации.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны.

Ситуация в Казахстане обострилась из-за повышения цен на газ. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены.