Протестующие снова попытались захватить департамент полиции Алма-Аты

Толпа протестующих в ночь на 6 января намерена снова штурмовать здание департамента полиции Алма-Аты.

Судя по кадрам, большая группа протестующих движется прямо по проезжей части. Некоторые из них вооружены кувалдами. Над головами они несут флаг Казахстана.

Днем ранее в Алма-Ате протестующие попытались захватить департамент внутренних дел, а также здание Ауэзовского РОВД. В настоящее время захвачены здание администрации, резиденция президента.

Также ими временно был взят под контроль и разгромлен международный аэропорт Алта-Аты. Позже стало известно, что демонстранты покинули воздушный порт, там силовики проводят спецоперацию. В ней уже погибли двое военных.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В МВД республики сообщили также, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли во время беспорядков, еще 317 пострадали.

Ранее, 5 января, президент Токаев ввел режим ЧП по всей стране.

В этот же день Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.