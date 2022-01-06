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ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы

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Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом в четверг, 6 января, премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян сообщил в своем Facebook.

Стрингер рассказал о мародерстве и перестрелках в Алма-Ате

«В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в публикации Пашиняна в Facebook.

Сообщается, что силы будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане.

Ранее в среду Токаев обратился к государствам – членам ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за протестов в стране, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.

Глава Казахстана назвал организаторов погромов террористическими бандами.

«Настоящие террористы нам хорошо известны. Они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах. Они захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие», — добавил Токаев.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993 год). Договор вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 года.

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