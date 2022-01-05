Протестующие начали штурм департамента внутренних дел Алма-Аты

В Алма-Ате протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел. Об этом 5 января сообщил портал «Vласть».

«Также прямо сейчас в городе происходит попытка захвата протестующими департамента внутренних дел на ул. Масанчи», — говорится на странице портала в Twitter.

Как уточняется, силовики пытаются отбить здание у протестующих.

Ранее в среду группа протестующих попыталась взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Полицейские забаррикадировались на крыше. В отношении участников беспорядков они применяли светошумовые гранаты.

Здание отделения полиции находится в спальном районе города в окружении жилых домов.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил 5 января с новым обращением к гражданам. Он сказал, что будет действовать жестко в отношении правонарушителей.