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Протестующие пошли на штурм отделения полиции в Алма-Ате

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Группа протестующих попыталась взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате, сообщает 5 января «Sputnik Казахстан».

По данным журналистов, полицейские забаррикадировались на крыше. Они применяют светошумовые гранаты против нападающих. Отмечается, что здание отделения полиции находится в спальном районе города в окружении жилых домов.

Ранее в среду также стало известно, что протестующие захватили здание алма-атинской администрации, резиденции президента и аэропорт. Как сообщили в воздушной гавани города, захват осуществили порядка 45 человек. Сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы.

Кроме того, по данным корреспондента «Известий» в охваченной беспорядками Алма-Ате орудует группа вооруженных грабителей. Злоумышленники в масках передвигаются по городу на нескольких машинах без номеров, разбивают витрины и выносят товары из закрытых магазинов.

При этом на дорогах города осталось множество сгоревших машин, в том числе полиции и спецназа. Правоохранители покинули улицы города.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В столице Нур-Султане, Алма-Ате и еще ряде регионов введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и в работе интернета.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил 5 января с новым обращением к гражданам. Он сказал, что будет действовать жестко в отношении правонарушителей.

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