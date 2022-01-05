СМИ сообщили о гибели двоих военных при освобождении аэропорта Алма-Аты

Двое военных погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты, сообщило 5 января издание Zakon.kz в Telegram-канале.

«Сообщается, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — следует из сообщения.

Судя по кадрам, которые опубликовал телеканал РЕН ТВ, протестующим откуда-то поставляют оружие, винтовки они брали из багажника автомобиля.

Ранее в среду заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим.

Кроме того, по словам вице-мэра, на территории воздушной гавани и в городе началась антитеррористическая операция.

Sputnik Казахстан, в свою очередь, передавал, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

В тот же день телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из захваченного протестующими аэропорта в Алма-Ате. Судя по кадрам, залы ожидания внутри аэропорта полностью разгромлены. Также в здании выбиты двери и разбросаны разбитые стекла и мусор. Повсюду слышны сирены сработавшей сигнализации.

Как ранее отмечали в пресс-службе аэропорта, примерно 45 протестующих проникли на территорию и захватили терминал. Воздушная гавань прекратила работу. По некоторым данным, аэропорт будет осуществлять деятельность только по запросу с 20:58 и до 6 января 21:00. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.