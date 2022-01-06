Масштабную зачистку Алма-Аты от мародеров запланировали на четверг

Власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков. Об этом в среду, 5 января, сообщает Telegram-канал KazTAG.

Предположительно, речь идет о масштабной операции силовых ведомств с привлечением армии.

Сейчас очевидцы сообщают о начале вооруженных боев в Алма-Ате между военными и протестующими.

Ранее стало известно о первых жертвах среди военнослужащих, которые начали спецоперацию по освобождению аэропорта Алма-Аты. Погибли два человека.

До этого в МВД Казахстана сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли в ходе столкновений с демонстрантами, еще 317 пострадали во время беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Особенно ситуация обострилась и в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.