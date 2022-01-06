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Очевидцы сообщили о перестрелке между силовиками и протестующими в Алма-Ате
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Очевидцы сообщили о перестрелке между силовиками и протестующими в Алма-Ате

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В Алма-Ате начались перестрелки между военными и протестующими с применением оружия. Судя по видео, которые публикуют очевидцы, на улицах города раздаются автоматные очереди.

Свидетели происходящего передают, что огонь открывается в разных уголках Алма-Аты.

Как видно из других видео, протестующие прорвались в арсенал Комитета нацбезопасности в Алма-Ате и вооружились. Судя по кадрам, митингующие захватили с собой оружие и патроны. Среди вооружения есть и боеприпасы от гранатомета.

Ранее стало известно, что после захвата здания администрации Алма-Аты участники протестов продолжают блокировать улицы возле мэрии и нападать на военнослужащих, заставляя их снимать форму.

В МВД Казахстана в среду сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане.В Алма-Ате 5 января митингующие ворвались в здание администрации, мэрия загорелась.

Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

По словам вице-мэра Алма-Аты Ержана Бабакумарова, в городе началась антитеррористическая операция против мародеров и зачинщиков беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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