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Протестующие в Алма-Ате заставляют военных на улице снимать форму

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После захвата здания администрации Алма-Аты участники протестов продолжают блокировать улицы возле мэрии и нападать на военнослужащих, заставляя их снимать форму. Об этом в среду, 5 января, сообщил корреспондент «Известий».

На кадрах с места событий видно, как протестующие, вооружившись палками и щитами, угрожают отбившимся от подразделений военным и заставляют их снимать форму. При этом, прохожим, не участвующим в протестах, не удается помочь бойцам.

В МВД Казахстана в среду сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане.

Ранее в этот день митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

Также в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всей стране. Кроме того, он подписал указ об отставке правительства республики.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 руб.) до 120 тенге (20 руб.) за литр.

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