В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан, сообщается на сайте организации.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — приводятся на сайте слова председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как уточнили в организации, от России в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — указано в публикации.

Соответствующее решение в ОДКБ приняли после обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства попросил страны ОДКБ оказать республике помощь в преодолении «террористической угрозы».

Также 6 января Токаев поручил всем силовым структурам провести мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, а также поддержанию морального духа военнослужащих. Кроме того, казахстанский лидер поручил создать специальную следственную группу в составе представителей силовых структур для установления причин беспорядков, а также привлечения к ответственности всех виновных.

На протяжении всей ночи в Алма-Ате не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

При этом утром 6 января военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Алма-Аты. После оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка. Позднее военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города.

Как уточнили в минздраве страны, в результате массовых беспорядков пострадали более 1 тыс. человек, почти 400 участников госпитализированы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.