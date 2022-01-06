Военные сняли оцепление и покинули центр Алма-Аты

Военные, которые ранее окружили участников беспорядков в Алма-Ате на бронетехнике, сняли оцепление и покинули центральную площадь города. Об этом 6 июля сообщает «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что оцепление длилось всего несколько минут, после чего силовики покинули площадь Республики.

На месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

При этом подчеркивается, что видимость осложняет туман.

Ранее корреспондент издания с места событий передавал, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Республики. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли около 200 демонстрантов.

По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Ранее СМИ писали, что власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Кроме того, демонстранты ночью снова пытались штурмовать здание департамента полиции Алма-Аты.

В этот же день стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

На фоне беспорядков официальный представитель национального банка республики Олжас Рамазанов заявила, что в стране 6 января на протяжении всего дня не будут работать никакие финансовые организации.

Массовые волнения вспыхнули в Казахстане 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.