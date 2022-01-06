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Военные сняли оцепление и покинули центр Алма-Аты

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Военные, которые ранее окружили участников беспорядков в Алма-Ате на бронетехнике, сняли оцепление и покинули центральную площадь города. Об этом 6 июля сообщает «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что оцепление длилось всего несколько минут, после чего силовики покинули площадь Республики.

На месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

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При этом подчеркивается, что видимость осложняет туман.

Ранее корреспондент издания с места событий передавал, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Республики. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли около 200 демонстрантов.

По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Ранее СМИ писали, что власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Кроме того, демонстранты ночью снова пытались штурмовать здание департамента полиции Алма-Аты.

В этот же день стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

На фоне беспорядков официальный представитель национального банка республики Олжас Рамазанов заявила, что в стране 6 января на протяжении всего дня не будут работать никакие финансовые организации.

Массовые волнения вспыхнули в Казахстане 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

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