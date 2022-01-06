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В Казахстане приостановили работу всех банков на фоне протестов

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В Казахстане приостановлена работа всех банков, а также фондовой биржи. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

Он уточнил, что работа финансовых организаций приостановлена только на 6 января.

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«Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана… сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил Рамазанов.

По словам представителя Нацбанка, такое решение было принято в связи с проведением контртеррористических операций и временными сбоями в работе интернета.

Цель приостановления работы банков — защитить здоровье и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, добавил Рамазанов.

Ранее в четверг сообщалось, что работа сайтов государственных органов в Казахстане прекратилась из-за перебоев с доступом в интернет на фоне беспорядков в республике. До этого в среду сервис NetBlocks, осуществляющий мониторинг работы Глобальной сети, уже сообщал, что на всей территории Казахстана перестал работать интернет.

Кроме того, стало известно, что сервис Flightradar24, отслеживающий передвижение авиации, перестал отображать реальную траекторию самолетов, пролетающих над Казахстаном. Вместо этого отображается пунктирная линия, которая показывает только планируемую траекторию. Источники в сфере авиации пояснили, что причиной отсутствия данных о траектории самолетов могут быть перебои в работе интернета.

Такие сбои были зафиксированы на фоне проходящих в республике массовых протестов, которые вспыхнули в Казахстане 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В ходе беспорядков, по данным на 5 января, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

В свою очередь, заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, в Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

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