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Flightradar24 не получает данные о полетах над Казахстаном

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Сервис Flightradar24, отслеживающий передвижение авиации, перестал отображать реальную траекторию самолетов, пролетающих над Казахстаном. Об этом стало известно в среду, 5 января.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Вместо этого отображается пунктирная линия, которая показывает только планируемую траекторию.

Источники в сфере авиации пояснили, что причиной отсутствия данных о траектории самолетов могут быть перебои в работе интернета. Как считают эксперты, это также может быть связано с глушением сигнала властями.

Отмечается, что по одному самолету, пролетающему над страной, нет информации об аэропорте вылета и пункте назначения. Указано лишь, что это бизнес-джет Embraer Legacy 650. Такое воздушное судно, по данным СМИ, есть в распоряжении нацгвардии Казахстана. Судя по карте, самолет вылетел из Нур-Султана.

Ранее в среду радикально настроенные сторонники беспорядков захватили аэропорт Алма-Аты. Воздушная гавань прекратила работу.

В настоящее время, как сообщило агентство KazTA, участники массовых беспорядков уже покинули здание аэропорта. Заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров также сообщил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим. По его словам, в городе началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

Кроме того, стало известно, что россиян, застрявших в аэропорту Алма-Аты из-за беспорядков на территории международной воздушной гавани, вынуждают покинуть здание терминала и выйти на улицу на неопределенный срок.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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