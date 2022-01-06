Застрявших в аэропорту Алма-Аты россиян заставили покинуть здание

Россиян, застрявших в аэропорту Алма-Аты из-за беспорядков на территории международной воздушной гавани, вынуждают покинуть здание терминала и выйти на улицу на неопределенный срок. Об этом в среду, 5 января, рассказала дочь одной из восьми находящихся в здании аэропорта граждан России.

По словам Дарьи, из-за действующего в Казахстане комендантского часа россияне остались без воды и другого необходимого.

«Рейсы все отменили, и выгоняют их (россиян. — Ред.) на улицу. Они уже прошли таможенный досмотр, то есть находятся в зоне посадки. В стране сейчас комендантский час. Они просят дать хотя бы воды и зарядку, но им ничего не предоставляют», — отметила она в разговоре с «Известиями».

Кроме того, подчеркнула Дарья, россиянам не предоставляют возможности поговорить с сотрудниками аэропорта или с представителями консульства.

В настоящее время, как сообщило агентство KazTA, участники массовых беспорядков уже покинули здание аэропорта. Заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров также сообщил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим. По его словам, в городе началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

По информации Sputnik Казахстан, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

Как ранее отмечали в пресс-службе аэропорта, примерно 45 протестующих проникли на территорию и захватили терминал. Воздушная гавань прекратила работу.

По сообщению издания Zakon.k, при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военных.

По данным РЕН ТВ, протестующим откуда-то поставляют оружие, винтовки они брали из багажника автомобиля.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.