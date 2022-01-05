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Сайты СМИ Казахстана недоступны из-за рубежа

Сайты СМИ и госорганов Казахстана недоступны из-за рубежа
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Сайты средств массовой информации и ряда государственных органов Казахстана стали недоступны в среду, 5 января, на фоне происходящих в республике массовых протестов.

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Не получается зайти на страницы порталов kz.24, zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступен сайт Sputnik Казахстан.

Интернет-порталы администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения также не работают Не отрываются сайты администраций Алма-Аты и Нур-Султана.

По данным сервиса Netblocks, на территории всей республики фиксируются перебои с интернетом.

Ранее в среду МИД России заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Казахстане и надеется на скорейшую ее нормализацию. Шаги президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева направлены на стабилизацию ситуации, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан может самостоятельно решить свои внутренние проблемы. На данный момент Казахстан не запрашивал помощь у России, отметил он.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Захвачена алма-атинская резиденция президента. В центре города происходят столкновения с полицией.

В ходе беспорядков, по данным властей, только в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана. В Актау силовики перешли на сторону протестующих.

2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

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