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В Казахстане вновь зафиксированы сбои в работе сайтов госорганов

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Работа сайтов государственных органов в Казахстане в ночь на 6 января вновь прекратилась из-за перебоев с доступом в интернет.

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В частности, недоступны оказались, сайты президента страны и портал министерства внутренних дел.

При попытке посетить страницы браузеры выдают сообщение «Не удается получить доступ к сайту».

Ранее в среду сервис NetBlocks, осуществляющий мониторинг работы Глобальной сети, сообщил, что на всей территории Казахстана перестал работать интернет.

Сайты средств массовой информации и ряда государственных органов Казахстана также были недоступны. У пользователей не получалось зайти на страницы порталов kz.24, zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также стал недоступен сайт «Sputnik Казахстан».

Кроме того, сообщалось, что Интернет-порталы администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения также не работают. Не открывались сайты администраций Алма-Аты и Нур-Султана.

Такие сбои были зафиксированы на фоне проходящих в республике массовых протестов.

Ранее сообщалось, что сервис Flightradar24, отслеживающий передвижение авиации, перестал отображать реальную траекторию самолетов, пролетающих над Казахстаном. Вместо этого отображается пунктирная линия, которая показывает только планируемую траекторию. Источники в сфере авиации пояснили, что причиной отсутствия данных о траектории самолетов могут быть перебои в работе интернета.

Сообщается, что в ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В МВД республики сообщили также, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли во время беспорядков, еще 317 пострадали.

Ранее, 5 января, президент Токаев ввел режим ЧП по всей стране. В этот же день Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы.

Протесты в Казахстане начались 2 января после роста стоимости сжиженного газа с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.

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