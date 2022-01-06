Президент Казахстана поручил силовикам повысить боевую готовность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил всем силовым структурам провести мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, а также поддержанию морального духа военнослужащих. Об этом 6 января сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Вооруженным силам, КНБ, МВД, нацгвардии и другим силовым структурам — осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих», — указано в сообщении.

Также глава государства поручил создать специальную следственную группу в составе представителей силовых структур для установления причин беспорядков, а также привлечения к ответственности всех виновных.

Помимо этого, Токаев распорядился о том, чтобы акиматы (администрации) регионов обеспечили достойную материальную поддержку семьям погибших правоохранителей и военных.

Ранее в этот день в ОДКБ сообщили о том, что направили в Казахстан коллективные миротворческие силы. Данное решение в организации приняли после обращения Токаева. Глава республики назвал организаторов погромов террористическими бандами.

В минздраве страны заявили, что в результате массовых беспорядков пострадали более 1 тыс. человек, почти 400 участников госпитализированы.

Правоохранители Алма-Аты сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

При этом утром 6 января военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Алма-Аты. После оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка. Позднее военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города. По последним данным, на месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.