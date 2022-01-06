В Алма-Ате вооруженные протестующие окружили две больницы

В крупнейшем городе Казахстана — Алма-Ате — вооруженные бандиты окружили две крупные больницы, не пускают в них пациентов и медиков. Об этом 6 января сообщило государственное телевидение страны.

«Сегодня утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номером 1 и 7. По информации комендатуры Алма-Аты, террористы не пропускают в больницы пациентов, врачей и медперсонал, тем самым ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан», — рассказали в выпуске новостей на телеканале «Хабар 24».

Беспорядки в Алма-Ате не утихали на протяжении всей ночи. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Толпа попыталась захватить департамент полиции.

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.