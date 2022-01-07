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«Люди пытаются достать нужные продукты, деньги и лекарства»

Погромы в Алма-Ате и беспорядки в других городах Казахстана глазами местных жителей
Фото: РИА Новости/Абзал Калиев
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«Люди пытаются достать нужные продукты, деньги и лекарства»
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2022-01-06 13:09:20
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Протесты в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате вылились в массовые беспорядки, насилие, погромы и поджоги. В ходе столкновений с мятежниками погибли 18 силовиков, тела двоих обнаружили обезглавленными. Погромщики разграбили оружейные лавки и начали мародерствовать: нападать на магазины, аптеки и банки, блокировать больницы и поджигать машины, автобусы и административные здания. В городе проводят антитеррористическую операцию. Напряженная обстановка сохраняется и в других городах страны. «Известия» попросили местных жителей рассказать о происходящем.

«То, что сейчас творится, — это жесть»

Владимир Третьяков, фотожурналист портала Мир.kz, Алма-Ата:

«Мирные жители очень сильно обеспокоены, практически в страхе находятся, потому что неясно, как эта ситуация разрешится и решается ли она в принципе. Сейчас [13:20 мск 6 января] я вижу спецназ, который отбил полицейский пункт.
Алмаатинцы — не знаю, могу ли я говорить за всех, — в целом негативно настроены в отношении тех, кто чинят эти беспорядки. А это точно не местные, поскольку наши люди так испоганить свой город не могут. Он же самый красивый, а происходит черт-те что, машины сожженные! Горожане пребывают в шоке, глядя на магазины, которые были разграблены. Сами они ничего не растаскивают.

Люди пытаются
Разграбленный в ходе беспорядков магазин, Алма-Ата, Казахстан

Разграбленный в ходе беспорядков магазин, Алма-Ата, Казахстан

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Маленькие магазинчики сейчас работают. Сегодня девушка-продавец мне сообщила, что они закроются в 17 часов, хотя обычно работают до 23 часов. Сложно купить хлеб, молоко и другие важные ходовые продукты. Видимо, народ это разобрал.
Работает процентов десять банкоматов. В основном это Halyk Bank. Если у меня карточка не этого банка, а другого, я могу снять только 10 тыс. тенге. Чтобы вы понимали, это примерно 1300 российских рублей.

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На улицах стало больше жителей. Во-первых, потому что не ходит общественный транспорт. Во-вторых, сейчас никто не работает. В-третьих, пытаются достать нужные продукты, деньги в банкомате, лекарства в аптеке. Плюс служба доставки не будет работать.

В целом сегодня в городе тихо. Но есть такие явно плохие люди, которые ходят по улицам, и вот их опасаешься. Когда протестующие видят меня с камерой, то реагируют очень агрессивно. Говорят мне напряженно: «Не снимай!» Хватают за руку со словами: «Сейчас тебя убью». В беседы с ними я вступать не пытаюсь. То, что сейчас творится, — это жесть. Такого быть не должно».

Светлана Ракишева, жительница Алма-Аты:

«Среди этих банд моих знакомых, родственников и родственников знакомых нет. Видела сегодня по Абая люди уходили пешком в сторону микрорайонов, обычные зеваки, разных возрастов, молодежь тоже была, никто их не преследовал. А кто тогда на площади громил всё, жег наш город? Пусть выяснят и накажут. Это наш город, зачем его громить, а «скорые» зачем жечь, они тоже на народные деньги куплены, а сотрудников «скорых» зачем бить?

Я законопослушная, не сторонник революций, я за свою страну всегда и везде. Мой народ не будет прислуживать никогда. А что это не наши люди тут бузят, видно сразу, по внешнему виду. Маленький город — 2 млн, чужих видно сразу.

Люди пытаются
Мужчина пинает тележку для покупок во время акции протеста против повышения стоимости сжиженного нефтяного газа после решения властей Казахстана снять потолок цен на сжиженный углеводородный газ в Алматы, Казахстан
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

[5 января] я не попала в 7-ю горбольницу к гематологу, анализы плохие, но и завтра не поеду. Работники «скорых» — их за что, они и так на передовой (протестующие забрасывали кареты скорой помощи камнями. — Прим. «Известий»)».

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Житель Нур-Султана, чья семья в разгар беспорядков оказалась в Алма-Ате:

«Я думаю, что многие попали в такую ситуацию неудобную. Допустим, у меня семья — родители, сестренка — они в Алма-Ате находятся. Поехали отдыхать, и как раз это всё началось. И они в самом центре всех этих событий, из дома из окна наблюдали. Конечно, перепугались. Первый раз с этим столкнулись. А ты сидишь в другом городе и даже не можешь с человеком созвониться, узнать, как у них дела, что с ними сейчас происходит. В этом плане не очень хорошо.

С друзьями тоже. Друг собирался полететь в Грузию отдыхать, они через Алма-Ату полетели, он тоже был с семьей. В итоге они бросили чемоданы, то есть начался кипиш в Алма-Ате, в аэропорту, когда его захватили. И они еле оттуда убежали. Настолько это всё печально, настолько провально.

И смотреть эти видосы, когда машины уничтожают, грабят, мародерствуют, — это вообще ужасно. Обстановка по Нур-Султану довольно спокойная, автобусы ездят, люди ездят на работу, всё в этом плане отлично. В городе не наблюдается напряжения. Во дворах дети гуляют. Я вон с собакой прогулялся отлично вообще. Видно, что ездят иногда военные и полицейские машины, но в целом тихо. У нас ввели комендантский час, с интернетом большие проблемы. Непонятно, когда он появится и на сколько. Два дня сидели без инета вообще. Потом после 12 до 3 часов ночи нам его дали, потом опять отключили, и сегодня [6 января] опять немного дали».

«Не вышли на работу, потому что руководство посчитало это небезопасным»

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Арман Сапарбаев, житель Жанаозена:

«По сей день происходят [беспорядки]. Вдоль тротуаров готовят пищу, еду разогревают, готовят в палатках, люди там греются. Сидят там чай пьют, разносят чай. Люди, в общем, не сыты нормально.

Организации всякие помогают финансами, всё закрыто, магазины закрыты. Они днем на какое-то время открываются, а предприятия все остановили. Мы тоже не вышли на работу, потому что руководство посчитало это небезопасным. Предупредили, чтобы никто на работу не выходил. Ну мы взяли и не вышли».

Чингиз Лепсибаев, общественный деятель, Нур-Султан:

«Я сейчас [15:00 мск 6 января] приехал из Караганды в Нур-Султан.

В Карагандинской области ни интернета, ни сотовой связи нет вообще. Полагаю, это происходит в рамках масштабной антитеррористической операции, чтобы эти преступники не смогли скооперироваться. Все трассы открыты, люди ездят. Полиция дежурит на въезде, но у нас всё автоматизировано — у кого нет штрафов, тех не останавливают. В Нур-Султане на улицах безопасно. Я вижу это, ездя на автомобиле. Людей тьма-тьмущая.

Люди пытаются
Прохожие возле президентской резиденции «Ак-Орда», Нур-Султан, Казахстан

Прохожие возле президентской резиденции «Ак-Орда», Нур-Султан, Казахстан

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Настроения в Казахстане хорошие. Не то чтобы прекрасные, но всё же. Люди вышли на протест, и президент, я считаю, адекватно отнесся к требованиям мирных граждан. Обращу внимание, что я говорю о нормальном протесте, а не о тех преступных элементах, которые им воспользовались.

Почему начались протесты? Потому что люди устали от коррупции. И сейчас мы видим, что много олигархов казахстанских, самых нечистых на руку, убежали.

К радикально настроенным людям я отношусь резко отрицательно, как и все абсолютно здесь. Поскольку в основном это юг Казахстана, наверняка среди них есть кто-то из Кыргызстана и, может быть, Таджикистана. Но костяк в основном состоит из местных. Думаю, руководство страны немного упустило этот момент. Видимо, каким-то образом замешаны те, кого убрали [из власти].

Люди пытаются
Участники акции, Алма-Ата, Казахстан
Фото: TASS/EPA/STR
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Из неудобств, с которыми столкнулся: я забыл о наличке, несколько лет в руках ее даже не держал. И вот у меня была проблема по снятию денег. Банкоматы работают, а терминалы, которые привязаны через GPS, — нет. Это очень сильно мешает, потому что люди отвыкли от кеша.

В регионах, где полностью отрублена Сеть, по этой же причине есть проблемы по безналичному расчету в супермаркетах. Но, честно вам скажу, ради того, чтобы избавиться от этих нежелательных элементов, террористов и тех, кто им помогает, все люди, думаю, недельку-другую потерпят без интернета. Я даже без еды бы потерпел, чтобы их убрали. У нас всё будет в порядке — я вам точно говорю».

Карлыгаш Нугманова, профессор, Нур-Султан:

«Происходят веерные отключения интернета. Сейчас [в 15:50 мск 6 января] временно подключили, чтобы хлеб насущный приобрести через оплату по банковской карте.

Многие аптеки и супермаркеты [в Нур-Султане] закрыты. Ажиотаж вокруг продовольственных товаров. Особенно критический момент с наличными деньгами».

Люди пытаются
Люди у супермаркета в Алма-Ате

Люди у супермаркета в Алма-Ате

Фото: РИА Новости/Камшат Абдирайым

Алибек Тажибаев, аналитик, Нур-Султан:

«Я сижу с новорожденным ребенком дома. У меня другие заботы — хлопоты счастливого папы.

Слава богу, оказалось в заначке небольшое количество наличных, так что сложностей нет. Плохо, что карточками платить нельзя и с банкоматами напряженка. Из-за отсутствия интернета все банки второго уровня встали. Люди отвыкли от кеша — вот основная сложность.

В магазинах и аптеках принимают только наличку. Лично я не заметил дефицита. Был сегодня в двух супермаркетах. Ажиотажа нет. Все верят в положительный исход».

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