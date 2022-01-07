«Люди пытаются достать нужные продукты, деньги и лекарства»

Протесты в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате вылились в массовые беспорядки, насилие, погромы и поджоги. В ходе столкновений с мятежниками погибли 18 силовиков, тела двоих обнаружили обезглавленными. Погромщики разграбили оружейные лавки и начали мародерствовать: нападать на магазины, аптеки и банки, блокировать больницы и поджигать машины, автобусы и административные здания. В городе проводят антитеррористическую операцию. Напряженная обстановка сохраняется и в других городах страны. «Известия» попросили местных жителей рассказать о происходящем .

«То, что сейчас творится, — это жесть»

Владимир Третьяков, фотожурналист портала Мир.kz, Алма-Ата:

«Мирные жители очень сильно обеспокоены, практически в страхе находятся, потому что неясно, как эта ситуация разрешится и решается ли она в принципе. Сейчас [13:20 мск 6 января] я вижу спецназ, который отбил полицейский пункт.

Алмаатинцы — не знаю, могу ли я говорить за всех, — в целом негативно настроены в отношении тех, кто чинят эти беспорядки. А это точно не местные, поскольку наши люди так испоганить свой город не могут. Он же самый красивый, а происходит черт-те что, машины сожженные! Горожане пребывают в шоке, глядя на магазины, которые были разграблены. Сами они ничего не растаскивают.

Люди пытаются Разграбленный в ходе беспорядков магазин, Алма-Ата, Казахстан Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Маленькие магазинчики сейчас работают . Сегодня девушка-продавец мне сообщила, что они закроются в 17 часов, хотя обычно работают до 23 часов. Сложно купить хлеб, молоко и другие важные ходовые продукты . Видимо, народ это разобрал.

Работает процентов десять банкоматов. В основном это Halyk Bank. Если у меня карточка не этого банка, а другого, я могу снять только 10 тыс. тенге. Чтобы вы понимали, это примерно 1300 российских рублей.

На улицах стало больше жителей. Во-первых, потому что не ходит общественный транспорт. Во-вторых, сейчас никто не работает. В-третьих, пытаются достать нужные продукты, деньги в банкомате, лекарства в аптеке. Плюс служба доставки не будет работать.

В целом сегодня в городе тихо. Но есть такие явно плохие люди, которые ходят по улицам, и вот их опасаешься. Когда протестующие видят меня с камерой, то реагируют очень агрессивно. Говорят мне напряженно: «Не снимай!» Хватают за руку со словами: «Сейчас тебя убью». В беседы с ними я вступать не пытаюсь. То, что сейчас творится, — это жесть. Такого быть не должно».

Светлана Ракишева, жительница Алма-Аты:

« Среди этих банд моих знакомых, родственников и родственников знакомых нет . Видела сегодня по Абая люди уходили пешком в сторону микрорайонов, обычные зеваки, разных возрастов, молодежь тоже была, никто их не преследовал. А кто тогда на площади громил всё, жег наш город? Пусть выяснят и накажут. Это наш город, зачем его громить, а «скорые» зачем жечь, они тоже на народные деньги куплены, а сотрудников «скорых» зачем бить?

Я законопослушная, не сторонник революций, я за свою страну всегда и везде. Мой народ не будет прислуживать никогда. А что это не наши люди тут бузят, видно сразу, по внешнему виду. Маленький город — 2 млн, чужих видно сразу .

Люди пытаются Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

[5 января] я не попала в 7-ю горбольницу к гематологу, анализы плохие, но и завтра не поеду. Работники «скорых» — их за что, они и так на передовой (протестующие забрасывали кареты скорой помощи камнями. — Прим. «Известий»)».

Житель Нур-Султана, чья семья в разгар беспорядков оказалась в Алма-Ате:

«Я думаю, что многие попали в такую ситуацию неудобную. Допустим, у меня семья — родители, сестренка — они в Алма-Ате находятся. Поехали отдыхать, и как раз это всё началось. И они в самом центре всех этих событий, из дома из окна наблюдали. Конечно, перепугались. Первый раз с этим столкнулись. А ты сидишь в другом городе и даже не можешь с человеком созвониться, узнать, как у них дела, что с ними сейчас происходит. В этом плане не очень хорошо.

С друзьями тоже. Друг собирался полететь в Грузию отдыхать, они через Алма-Ату полетели, он тоже был с семьей. В итоге они бросили чемоданы, то есть начался кипиш в Алма-Ате, в аэропорту, когда его захватили. И они еле оттуда убежали. Настолько это всё печально, настолько провально.

И смотреть эти видосы, когда машины уничтожают, грабят, мародерствуют, — это вообще ужасно. Обстановка по Нур-Султану довольно спокойная, автобусы ездят, люди ездят на работу , всё в этом плане отлично. В городе не наблюдается напряжения. Во дворах дети гуляют . Я вон с собакой прогулялся отлично вообще. Видно, что ездят иногда военные и полицейские машины, но в целом тихо. У нас ввели комендантский час, с интернетом большие проблемы. Непонятно, когда он появится и на сколько. Два дня сидели без инета вообще . Потом после 12 до 3 часов ночи нам его дали, потом опять отключили, и сегодня [6 января] опять немного дали».

«Не вышли на работу, потому что руководство посчитало это небезопасным»

Арман Сапарбаев, житель Жанаозена:

«По сей день происходят [беспорядки]. Вдоль тротуаров готовят пищу, еду разогревают, готовят в палатках, люди там греются. Сидят там чай пьют, разносят чай. Люди, в общем, не сыты нормально.

Организации всякие помогают финансами, всё закрыто, магазины закрыты. Они днем на какое-то время открываются, а предприятия все остановили. Мы тоже не вышли на работу, потому что руководство посчитало это небезопасным. Предупредили, чтобы никто на работу не выходил. Ну мы взяли и не вышли».

Чингиз Лепсибаев, общественный деятель, Нур-Султан:

«Я сейчас [15:00 мск 6 января] приехал из Караганды в Нур-Султан.

В Карагандинской области ни интернета, ни сотовой связи нет вообще. Полагаю, это происходит в рамках масштабной антитеррористической операции, чтобы эти преступники не смогли скооперироваться. Все трассы открыты, люди ездят . Полиция дежурит на въезде, но у нас всё автоматизировано — у кого нет штрафов, тех не останавливают. В Нур-Султане на улицах безопасно. Я вижу это, ездя на автомобиле. Людей тьма-тьмущая.

Люди пытаются Прохожие возле президентской резиденции «Ак-Орда», Нур-Султан, Казахстан Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Настроения в Казахстане хорошие . Не то чтобы прекрасные, но всё же. Люди вышли на протест, и президент, я считаю, адекватно отнесся к требованиям мирных граждан. Обращу внимание, что я говорю о нормальном протесте, а не о тех преступных элементах, которые им воспользовались .

Почему начались протесты? Потому что люди устали от коррупции. И сейчас мы видим, что много олигархов казахстанских, самых нечистых на руку, убежали.

К радикально настроенным людям я отношусь резко отрицательно, как и все абсолютно здесь. Поскольку в основном это юг Казахстана, наверняка среди них есть кто-то из Кыргызстана и, может быть, Таджикистана. Но костяк в основном состоит из местных. Думаю, руководство страны немного упустило этот момент. Видимо, каким-то образом замешаны те, кого убрали [из власти].

Из неудобств, с которыми столкнулся: я забыл о наличке, несколько лет в руках ее даже не держал. И вот у меня была проблема по снятию денег. Банкоматы работают, а терминалы, которые привязаны через GPS, — нет. Это очень сильно мешает, потому что люди отвыкли от кеша.

В регионах, где полностью отрублена Сеть, по этой же причине есть проблемы по безналичному расчету в супермаркетах. Но, честно вам скажу, ради того, чтобы избавиться от этих нежелательных элементов, террористов и тех, кто им помогает, все люди, думаю, недельку-другую потерпят без интернета. Я даже без еды бы потерпел, чтобы их убрали . У нас всё будет в порядке — я вам точно говорю».

Карлыгаш Нугманова, профессор, Нур-Султан:

«Происходят веерные отключения интернета. Сейчас [в 15:50 мск 6 января] временно подключили, чтобы хлеб насущный приобрести через оплату по банковской карте.

Многие аптеки и супермаркеты [в Нур-Султане] закрыты. Ажиотаж вокруг продовольственных товаров. Особенно критический момент с наличными деньгами».

Люди пытаются Люди у супермаркета в Алма-Ате Фото: РИА Новости/Камшат Абдирайым

Алибек Тажибаев, аналитик, Нур-Султан:

«Я сижу с новорожденным ребенком дома. У меня другие заботы — хлопоты счастливого папы.

Слава богу, оказалось в заначке небольшое количество наличных, так что сложностей нет. Плохо, что карточками платить нельзя и с банкоматами напряженка. Из-за отсутствия интернета все банки второго уровня встали. Люди отвыкли от кеша — вот основная сложность.