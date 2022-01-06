Всеми миротворцами: какие силы переброшены в Казахстан

Самолеты военно-транспортной авиации 6 января доставили на территорию Казахстана первые подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ . Как заявили в Минобороны, переброска войск со штатной техникой продолжается . Помимо российских десантников в миротворческой операции коллективных сил организации принимают участие военные из Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Это первая операция коллективных сил ОДКБ за всё время существования организации . По мнению экспертов, военные из России и других стран не должны взаимодействовать с мятежниками в Казахстане, однако само их присутствие укрепит психологический настрой местных силовиков. Сколько военных отправят страны — участницы ОДКБ и какая техника будет задействована — в материале «Известий» .

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Решение о временном вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ было принято 6 января Советом коллективной безопасности организации. В заявлении говорится, что основными задачами операции будет охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле .

Как сообщили в Минобороны России, в состав миротворческих сил вошли подразделения ВС России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии . Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ взлетают с аэродрома Чкаловский, 98-й воздушно-десантной дивизии — с Иваново-Северного, 31-й отдельной десантно-штурмовой миротворческой бригады — с Ульяновска-Восточного.

По данным источников «Известий» в российском оборонном ведомстве, для организации связи в Казахстан направили также персонал и технику 38-й гвардейской бригады управления ВДВ . Также, по словам собеседников, к операции привлечены бойцы подразделений специального назначения 76-й десантно-штурмовой дивизии. В общей сложности контингент составит около 3 тыс. человек .

Всеми миротворцами_3 Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими — частью коллективных миротворческих сил ОДКБ — на борту вылетает с аэродрома Чкаловский в Казахстан Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о решении Минска направить своих военных в составе коллективных миротворческих сил. В четверг генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Как рассказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, Лукашенко сообщил о полной поддержке Казахстана. Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении КМС ОДКБ.

Как пояснили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, российские подразделения перебрасывают самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 и Ан-124 авиаполков из Оренбурга, Пскова, Иваново, Сещи и Москвы. По данным ресурса FlightRadar, первые борта с российскими военными вылетели с подмосковного аэропорта Чкаловский в Алма-Ату в ночь на 6 января. К утру к операции привлекли уже не менее 13 воздушных кораблей.

Министерство обороны России в четверг продемонстрировало погрузку на самолеты боевых машин десанта БМД-4, бронеавтомобилей «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, станций спутниковой связи и комплексов радиоэлектронной борьбы «Леер-3» .

Всеми миротворцами_2 Российские военнослужащие — часть коллективных миротворческих сил ОДКБ — грузятся в самолет Ил-76 на аэродроме Чкаловский Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Помимо российских и казахстанских военных в операции примут участие представители других стран блока. Первоначальный армянский контингент составит около 70 человек. Еще 200 выставит Таджикистан.

Что касается Киргизии, то в четверг колонна бронетехники национальной 25-й бригады специального назначения «Скорпион» попала на видео на подъезде к авиабазе Кант . Оттуда ее самолетами можно будет оперативно перебросить в Казахстан.

Министр обороны Белоруссии также сообщил, что Минск направляет в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. По словам Виктора Хренина, подразделение уже вылетело на самолете военно-транспортной авиации России. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что задействованы также подразделения 5-й отдельной бригады специального назначения.

Для ОДКБ это первая реальная операция миротворческих сил. То, что отрабатывалось на протяжении многих лет на полигонах, к сожалению, стало востребовано в Казахстане, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский .

Всеми миротворцами_1 Военная техника грузится в самолет Ил-76МД с военнослужащими Белоруссии — частью коллективных миротворческих сил ОДКБ — на аэродроме Мачулищи Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Войска миротворческих сил ОДКБ, судя по всему, будут решать задачи охраны и обороны стратегически важных объектов , — рассказал эксперт. — В частности, это предприятия энергетического комплекса, в том числе атомные. Будут взяты под охрану станции слежения за космосом, космодром Байконур, полигон Сары-Шаган, а также важные военные объекты. На территории Казахстана есть уранодобывающие предприятия, теракт или техногенная катастрофа на которых могут нанести вред не только республике, но и ее соседям. Вторая задача — предотвратить появление на территории Казахстана террористического псевдогосударства по типу ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). На территории Казахстана немало радикальных мусульманских террористов, получивших опыт в Ираке, Сирии или Афганистане .

Взаимодействие в ОДКБ налажено не только на уровне штабов, отметил эксперт.

— Это реально работающая организация, — напомнил Виктор Мураховский. — Страны ОДКБ постоянно проводили учения, где отрабатывалось взаимодействие не только руководства, но и отдельных подразделений. В частности, разыгрывались сценарии освобождения от террористов населенных пунктов . Понимание, как надо действовать, у военных ОДКБ есть, также отработаны единая терминология и формы применения войск против террористических организаций.

С южным темпераментом

Наиболее сложная обстановка в четверг сохранялась в Алма-Ате. Еще 5 января протестующие подожгли основные административные здания . В ночь на 6-е число начались грабежи торговых центров и отделений банков, погромы офисов телеканалов.

Мятежники частично разоружили правоохранителей и захватили оружейные комнаты в полицейских участках и здании комитета национальной безопасности. Попытались они атаковать и военные учебные заведения. В руки экстремистов попали ружья, автоматическое оружие и гранатометы.

Всеми миротворцами_4 Горящий автомобиль возле здания мэрии (акимат) Алма-Аты Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Казахстанским военным из миротворческой 38-й десантно-штурмовой бригады «КазБриг» пришлось с боем прорываться в город и отвоевывать у экстремистов захваченный ими международный аэропорт . По официальным данным комендатуры Алма-Аты, в результате столкновений минувшей ночью погибли 13 военных и правоохранителей. Двое из них были найдены обезглавленными. Еще 353 получили ранения. По данным властей страны, счет убитых участников беспорядков идет на десятки, более 2 тыс. арестованы.

Погромы и бесчинства происходят в четырех южных регионах возле Алма-Аты, полагает завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. По мнению эксперта, это локальные конфликты, которые сейчас стабилизированы.

— Несколько факторов сложились воедино и спровоцировали такую ситуацию, — рассказала Инна Ветренко «Известиям». — Во-первых, всегда были разногласия между южным и северным жузами (родовое объединение групп казахских племен. — «Известия»). Южный всегда был ориентирован на европейскую элиту и постоянно пытался провести максимальное количество своих представителей во власть. Северный жуз ориентирован на Россию. Вторая причина — за последние три года в Казахстане в два с половиной раза выросло количество неправительственных организаций — так у них называются НКО . В том числе и тех, которые финансировались из зарубежных источников, прежде всего из Фонда Сороса. Они играли на антироссийской повестке , ориентировали южный жуз против России. Кроме того, за последние семь месяцев выросло количество, как их называют местные политологи, гастролеров из Киргизии. И уже с середины декабря некоторые эксперты говорили, что что-то должно произойти . Непосредственным поводом стало повышение цен на газ.

Всеми миротворцами_5 Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков в Алма-Ате Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Миротворческие подразделения ОДКБ не будут принимать участие в операциях по штурму захваченных зданий или зачистке городов — для этого вполне хватит сил самого Казахстана, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Подразделения ОДКБ в первую очередь должны укрепить психологический настрой местных силовиков , — считает эксперт. — Очевидно, что в первые дни они были растеряны и вели себя крайне вяло. Теперь им предстоит доказать, что они не дремали и способны бороться за свою страну . Оказанная помощь должна встряхнуть казахстанских силовиков, что позволит им действовать четко и эффективно.

Тяжело в учениях

В настоящее время в Организации Договора о коллективной безопасности состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан . Историю ОДКБ отсчитывают с момента заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Он вступил в силу 20 апреля 1994 года после завершения процедур национальной ратификации. В декабре 2003 года устав ОДКБ был зарегистрирован в секретариате ООН. Ранее в организацию входили Азербайджан, Грузия, Узбекистан.

ОДКБ создана для защиты территориальной целостности и суверенитета государств-членов, без вмешательства в их внутренние дела. В систему коллективной безопасности ОДКБ входят коллективные силы оперативного реагирования (КСОР; не менее 22 тыс. человек), миротворческие силы (не менее 3,5 тыс. человек). Кроме того, в организации есть региональные группировки сил и средств коллективной безопасности : коллективные силы быстрого развертывания в Центральной Азии (КСБР ЦАР, не менее 4,5 тыс. человек), восточноевропейская (Россия и Белоруссия) и кавказская (Россия и Армения) группировки.

Всеми миротворцами_6 Горящее здание мэрии (акимат) в Алма-Ате Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Государства ОДКБ ежегодно проводят масштабные маневры . Так, с 2004 года проходят совместные командно-штабные учения «Рубеж». В июне 2010 года прошли первые маневры спецподразделений «Кобальт-2010», в октябре — комплексные учения «Взаимодействие-2010», в которых были задействованы командование и военные силы стран — участниц организации. В октябре 2012 года на трех полигонах Казахстана состоялись первые миротворческие маневры «Нерушимое братство – 2012».

В прошлом году прошло несколько военных учений. В октябре на маневрах «Взаимодействие-2021» в Таджикистане группировка войск ОДКБ «отразила» вторжение международных террористических организаций . Также прошли учения «Поиск-2021» для спецподразделений и «Эшелон-2021» для частей материально-технического обеспечения. Всего же на маневрах задействовали 4 тыс. человек и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

В сентябре на полигоне Эдельвейс в Кыргызстане КСБР ЦАР провели учения «Рубеж-2021». На них отработали ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства — члена ОДКБ. В них было задействовано более тысячи человек и 150 единиц техники, включая штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».