Всеми миротворцами: какие силы переброшены в Казахстан
Самолеты военно-транспортной авиации 6 января доставили на территорию Казахстана первые подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Как заявили в Минобороны, переброска войск со штатной техникой продолжается. Помимо российских десантников в миротворческой операции коллективных сил организации принимают участие военные из Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Это первая операция коллективных сил ОДКБ за всё время существования организации. По мнению экспертов, военные из России и других стран не должны взаимодействовать с мятежниками в Казахстане, однако само их присутствие укрепит психологический настрой местных силовиков. Сколько военных отправят страны — участницы ОДКБ и какая техника будет задействована — в материале «Известий».
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Решение о временном вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ было принято 6 января Советом коллективной безопасности организации. В заявлении говорится, что основными задачами операции будет охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.
Как сообщили в Минобороны России, в состав миротворческих сил вошли подразделения ВС России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ взлетают с аэродрома Чкаловский, 98-й воздушно-десантной дивизии — с Иваново-Северного, 31-й отдельной десантно-штурмовой миротворческой бригады — с Ульяновска-Восточного.
По данным источников «Известий» в российском оборонном ведомстве, для организации связи в Казахстан направили также персонал и технику 38-й гвардейской бригады управления ВДВ. Также, по словам собеседников, к операции привлечены бойцы подразделений специального назначения 76-й десантно-штурмовой дивизии. В общей сложности контингент составит около 3 тыс. человек.
Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими — частью коллективных миротворческих сил ОДКБ — на борту вылетает с аэродрома Чкаловский в Казахстан
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о решении Минска направить своих военных в составе коллективных миротворческих сил. В четверг генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Как рассказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, Лукашенко сообщил о полной поддержке Казахстана. Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении КМС ОДКБ.
Как пояснили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, российские подразделения перебрасывают самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 и Ан-124 авиаполков из Оренбурга, Пскова, Иваново, Сещи и Москвы. По данным ресурса FlightRadar, первые борта с российскими военными вылетели с подмосковного аэропорта Чкаловский в Алма-Ату в ночь на 6 января. К утру к операции привлекли уже не менее 13 воздушных кораблей.
Министерство обороны России в четверг продемонстрировало погрузку на самолеты боевых машин десанта БМД-4, бронеавтомобилей «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, станций спутниковой связи и комплексов радиоэлектронной борьбы «Леер-3».
Российские военнослужащие — часть коллективных миротворческих сил ОДКБ — грузятся в самолет Ил-76 на аэродроме Чкаловский
Помимо российских и казахстанских военных в операции примут участие представители других стран блока. Первоначальный армянский контингент составит около 70 человек. Еще 200 выставит Таджикистан.
Что касается Киргизии, то в четверг колонна бронетехники национальной 25-й бригады специального назначения «Скорпион» попала на видео на подъезде к авиабазе Кант. Оттуда ее самолетами можно будет оперативно перебросить в Казахстан.
Министр обороны Белоруссии также сообщил, что Минск направляет в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. По словам Виктора Хренина, подразделение уже вылетело на самолете военно-транспортной авиации России. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что задействованы также подразделения 5-й отдельной бригады специального назначения.
Для ОДКБ это первая реальная операция миротворческих сил. То, что отрабатывалось на протяжении многих лет на полигонах, к сожалению, стало востребовано в Казахстане, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
Военная техника грузится в самолет Ил-76МД с военнослужащими Белоруссии — частью коллективных миротворческих сил ОДКБ — на аэродроме Мачулищи
— Войска миротворческих сил ОДКБ, судя по всему, будут решать задачи охраны и обороны стратегически важных объектов, — рассказал эксперт. — В частности, это предприятия энергетического комплекса, в том числе атомные. Будут взяты под охрану станции слежения за космосом, космодром Байконур, полигон Сары-Шаган, а также важные военные объекты. На территории Казахстана есть уранодобывающие предприятия, теракт или техногенная катастрофа на которых могут нанести вред не только республике, но и ее соседям. Вторая задача — предотвратить появление на территории Казахстана террористического псевдогосударства по типу ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). На территории Казахстана немало радикальных мусульманских террористов, получивших опыт в Ираке, Сирии или Афганистане.
Взаимодействие в ОДКБ налажено не только на уровне штабов, отметил эксперт.
— Это реально работающая организация, — напомнил Виктор Мураховский. — Страны ОДКБ постоянно проводили учения, где отрабатывалось взаимодействие не только руководства, но и отдельных подразделений. В частности, разыгрывались сценарии освобождения от террористов населенных пунктов. Понимание, как надо действовать, у военных ОДКБ есть, также отработаны единая терминология и формы применения войск против террористических организаций.
С южным темпераментом
Наиболее сложная обстановка в четверг сохранялась в Алма-Ате. Еще 5 января протестующие подожгли основные административные здания. В ночь на 6-е число начались грабежи торговых центров и отделений банков, погромы офисов телеканалов.
Мятежники частично разоружили правоохранителей и захватили оружейные комнаты в полицейских участках и здании комитета национальной безопасности. Попытались они атаковать и военные учебные заведения. В руки экстремистов попали ружья, автоматическое оружие и гранатометы.
Горящий автомобиль возле здания мэрии (акимат) Алма-Аты
Казахстанским военным из миротворческой 38-й десантно-штурмовой бригады «КазБриг» пришлось с боем прорываться в город и отвоевывать у экстремистов захваченный ими международный аэропорт. По официальным данным комендатуры Алма-Аты, в результате столкновений минувшей ночью погибли 13 военных и правоохранителей. Двое из них были найдены обезглавленными. Еще 353 получили ранения. По данным властей страны, счет убитых участников беспорядков идет на десятки, более 2 тыс. арестованы.
Погромы и бесчинства происходят в четырех южных регионах возле Алма-Аты, полагает завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. По мнению эксперта, это локальные конфликты, которые сейчас стабилизированы.
— Несколько факторов сложились воедино и спровоцировали такую ситуацию, — рассказала Инна Ветренко «Известиям». — Во-первых, всегда были разногласия между южным и северным жузами (родовое объединение групп казахских племен. — «Известия»). Южный всегда был ориентирован на европейскую элиту и постоянно пытался провести максимальное количество своих представителей во власть. Северный жуз ориентирован на Россию. Вторая причина — за последние три года в Казахстане в два с половиной раза выросло количество неправительственных организаций — так у них называются НКО. В том числе и тех, которые финансировались из зарубежных источников, прежде всего из Фонда Сороса. Они играли на антироссийской повестке, ориентировали южный жуз против России. Кроме того, за последние семь месяцев выросло количество, как их называют местные политологи, гастролеров из Киргизии. И уже с середины декабря некоторые эксперты говорили, что что-то должно произойти. Непосредственным поводом стало повышение цен на газ.
Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков в Алма-Ате
Миротворческие подразделения ОДКБ не будут принимать участие в операциях по штурму захваченных зданий или зачистке городов — для этого вполне хватит сил самого Казахстана, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Подразделения ОДКБ в первую очередь должны укрепить психологический настрой местных силовиков, — считает эксперт. — Очевидно, что в первые дни они были растеряны и вели себя крайне вяло. Теперь им предстоит доказать, что они не дремали и способны бороться за свою страну. Оказанная помощь должна встряхнуть казахстанских силовиков, что позволит им действовать четко и эффективно.
Тяжело в учениях
В настоящее время в Организации Договора о коллективной безопасности состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Историю ОДКБ отсчитывают с момента заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Он вступил в силу 20 апреля 1994 года после завершения процедур национальной ратификации. В декабре 2003 года устав ОДКБ был зарегистрирован в секретариате ООН. Ранее в организацию входили Азербайджан, Грузия, Узбекистан.
ОДКБ создана для защиты территориальной целостности и суверенитета государств-членов, без вмешательства в их внутренние дела. В систему коллективной безопасности ОДКБ входят коллективные силы оперативного реагирования (КСОР; не менее 22 тыс. человек), миротворческие силы (не менее 3,5 тыс. человек). Кроме того, в организации есть региональные группировки сил и средств коллективной безопасности: коллективные силы быстрого развертывания в Центральной Азии (КСБР ЦАР, не менее 4,5 тыс. человек), восточноевропейская (Россия и Белоруссия) и кавказская (Россия и Армения) группировки.
Горящее здание мэрии (акимат) в Алма-Ате
Государства ОДКБ ежегодно проводят масштабные маневры. Так, с 2004 года проходят совместные командно-штабные учения «Рубеж». В июне 2010 года прошли первые маневры спецподразделений «Кобальт-2010», в октябре — комплексные учения «Взаимодействие-2010», в которых были задействованы командование и военные силы стран — участниц организации. В октябре 2012 года на трех полигонах Казахстана состоялись первые миротворческие маневры «Нерушимое братство – 2012».
В прошлом году прошло несколько военных учений. В октябре на маневрах «Взаимодействие-2021» в Таджикистане группировка войск ОДКБ «отразила» вторжение международных террористических организаций. Также прошли учения «Поиск-2021» для спецподразделений и «Эшелон-2021» для частей материально-технического обеспечения. Всего же на маневрах задействовали 4 тыс. человек и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.
В сентябре на полигоне Эдельвейс в Кыргызстане КСБР ЦАР провели учения «Рубеж-2021». На них отработали ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства — члена ОДКБ. В них было задействовано более тысячи человек и 150 единиц техники, включая штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».