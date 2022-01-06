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Страна в огне: в Казахстане протестанты перешли к открытому насилию

Вооруженные толпы мародерствуют, нападают на врачей и убивают сотрудников силовых ведомств
Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva
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Страна в огне: в Казахстане протестанты перешли к открытому насилию
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2022-01-05 21:15:17
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Ситуация в Казахстане остается напряженной. После поджога административных зданий протестующие начали открывать стрельбу по правоохранителям. Погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены, более 350 ранены. Разгромлен аэропорт Алма-Аты, на улицах начались бои. На всей территории республики объявлен режим ЧП. Власти страны обратились за помощью к ОДКБ. Как развиваются события, какие меры предпринимаются для подавления агрессии — в материале «Известий».

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Что происходит в Казахстане

Беспорядки, начавшиеся в Казахстане 2 января, усилились. На протяжении 5 января в городах республики происходили столкновения, официальным толчком для которых стал газовый кризис.

С раннего утра протестующие атаковали администрации (акиматы) в том числе Алма-Аты, Шымкента и Тараза. В Талдыкоргане свалили с постамента памятник бывшему главе государства Нурсултану Назарбаеву. Разгромили студии телеканалов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и «КТК», редакции были вынуждены прервать вещание.

Страна в огне
Помещение в здании мэрии после штурма демонстрантами во время протестов казахстан

Помещение в здании мэрии после штурма демонстрантами во время протестов

Фото: REUTERS/Stringer
Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
Двукратный рост цен на топливо привел к массовым беспорядкам и отставке правительства

Среди озвученных мятежниками требований — снижение коммунальных тарифов, обеспечение населения бесплатными путевками раз в год, прекращение вакцинации от коронавируса. «Хотим как в Швеции и Норвегии», — отметил в комментарии журналистам казахстанец.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Алма-Ате.

Нет подвоза продуктов в магазины. Крупные магазины закрыты. По городу многочисленные случаи мародерства, избиений и вандализма. Власть в городе потеряна, полиция разбежалась. Мародеры хорошо организованы и явно действуют по плану — это попытка госпереворота... — написал в Facebook казахстанский политолог Марат Шибутов. Ситуацию в городе он охарактеризовал как критическую.

Мятежники подожгли местную мэрию, прокуратуру и здание и офис правящей партии Nur Otan. В городе загорелась и резиденция президента Казахстана, который находится в Нур-Султане.

Судя по кадрам с места событий, в толпе штурмовавших административные здание были люди, экипированными бронежилетами и касками. Сначала правоохранителей они избивали палками и другими подручными средствами. Затем начали совершать нападения на магазины с оружием и разграблять их. Кареты «скорой помощи», которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями. Через несколько часов в Сети появились кадры стрельбы по полицейским. Стражи порядка, в свою очередь, не применяли оружие, но использовали только дубинки и светошумовые гранаты. Вечером 5 января и в ночь на 6-е протестующие дважды попытались захватить департамент полиции в городе. По сообщению пресс-службы ведомства, десятки участников беспорядков были ликвидированы.

Страна в огне
Разбитые во время беспорядков витрины магазина, Алма-Ата

Разбитые во время беспорядков витрины магазина, Алма-Ата

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также поступили сообщения, что утром в четверг военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Республики. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли около 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка. Вскоре силовики сняли оцепление и покинули центр Алма-Аты.

Некоторые протестующие, вооружившись палками и щитами, угрожали отбившимся от подразделений военным и заставляли их снимать форму. Прохожим, не участвующим в протестах, не удалось помочь бойцам.

В стране был отключен интернет. На всей территории Казахстана объявили режим чрезвычайного положения.

По информации на утро 6 января, во время беспорядков в стране погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из которых были обезглавлены, 353 получили ранения. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные комендатуры города. В ведомстве отметили, что провокаторы ответственны за организацию актов вандализма и массово распространившегося мародерства. По данным минздрава страны, в ходе беспорядков пострадали более тысячи человек в разных регионах Казахстана. Врачи Алма-Аты сообщают, что протестующие громят скорые и разбили стекла в кардиоцентре, куда свозят пострадавших.

Утром 6 января отменили все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату. У здания аэропорта в казахстанской столице заметили несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Провожающих не пускают в зал вылета, пройти могут только пассажиры. Корреспондент «Известий» в Казахстане сообщил, что самолет со съемочной группой, направлявшийся из столицы в Алма-Ату, развернули за 20 минут до прилета и отправили обратно в Нур-Султан.

Страна в огне
Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков,  Алма-Ата

Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, Алма-Ата

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Во всей стране приостановили работу банков и фондовой биржи. Официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов уточнил, что финансовые организации будут закрыты только 6 января. Решение приняли из соображений безопасности работников и клиентов. Накануне вечером один из протестующих протаранил на экскаваторе офис банка в Алма-Ате, находящегося на первом этаже жилого дома. Он снес практически половину павильона. Утром в четверг у единственного работающего банка в Нур-Султане образовались массовые очереди. Жители пытаются снять деньги с карт, так как в республике нет безналичного расчета из-за отсутствия интернета.

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В Казахстане продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся 2 января из-за роста цен на топливо. Самая напряженная ситуация — в Алма-Ате. 5 января погромщики ворвались в здание акимата и подожгли его. Кроме того, они дважды попытались захватить департамент полиции в городе. Десятки участников беспорядков были ликвидированы. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: Global Look Press/t.me/shot_shot
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Массовые погромы в городе не утихают. Протестующие разграбили оружейные магазины. Кареты скорой помощи, которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями. Ситуацию в Алма-Ате власти называют критической
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
GettyImages-1237544347
В Алма-Ате погромщики подожгли местную мэрию, прокуратуру и резиденцию президента Казахстана. Крупные магазины закрыты. В городе фиксируются многочисленные случаи мародерства, избиений, изнасилований и вандализма
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
2022-01-05T183918Z_2018448060_RC2VSR964CCQ_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Мэрию Алма-Аты погромщики взяли штурмом. Они выбили в здании двери и окна. Перед мэрией взрывались светошумовые гранаты, а здание заволокло густым дымом. Сотрудников успели вывести, часть из них продолжает работать дистанционно
Фото: REUTERS/Stringer
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5 января протестующие также подожгли в Алма-Ате ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan. В здании выбили стекла первого и второго этажей
Фото: РИА Новости/Айгерим Таубай
2022-01-05T212658Z_1716445750_RC29TR9J0KWS_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS-ALMATY
Помимо поджога административных зданий погромщики открыли стрельбу по правоохранителям. Погибли 13 силовиков, более 350 ранены. Утром в четверг военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародеров в центре площади Республики в Алма-Ате, завязалась перестрелка
Фото: REUTERS
GettyImages-1237544045
Вооруженные бандиты окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков. Сообщается, что у них в руках огнестрельное оружие. До этого один из протестующих протаранил на экскаваторе отделение банка, находящегося на первом этаже жилого дома
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
TASS_50189912
Штурмовики разгромили офисы пяти телеканалов в городе. В списке пострадавших объектов — здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК. Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала «Казахстан»
Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев
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В ходе беспорядков в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Кроме того, травмы получили более 10 медработников. Прекратили работу аэропорты в городах Алма-Ата, Актау и Актобе
Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев
TASS_50194314
Комендатура Алма-Аты сообщила, что двое из убитых сотрудников правоохранительных органов были обезглавлены, что может говорить о террористическом характере банд. По данным властей города, высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о том, что они прошли серьезную подготовку за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
RIAN_6736774
Утром 6 января отменены все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату. У здания аэропорта в казахстанской столице заметили несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Провожающих не пускают в зал вылета, пройти могут только пассажиры. Один из самолетов, направлявшихся из столицы в Алма-Ату, развернули за 20 минут до приземления
Фото: РИА Новости/Sputnik/Абзал Калиев
GettyImages-1237543929
Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит в том числе и Россия. Совет принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
GettyImages-1237552007
Охрану президентского дворца в Нур-Султане усилили. Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что «намерен действовать максимально жестко». Он сказал, что протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово», и обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов»
Фото: Getty Images//Anadolu Agency/Turar Kazangapov
2022-01-05T103320Z_1897301290_RC2PSR9US6AU_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Утром 6 января в Алма-Ате начали проводить антитеррористическую операцию и массово зачищать город от мародеров и зачинщиков беспорядков. Власти призвали горожан оставаться дома. МИД России посоветовал соотечественникам найти укрытие и запастись водой и провиантом
Фото: REUTERS/Stringer
2022-01-06T061350Z_1594418935_RC2ITR9S9OJL_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил силовым структурам повысить боевую готовность и оснащенность военнослужащих. Он также приказал создать специальную следственную группу для установления причин беспорядков и привлечения виновных к ответственности. Помимо этого глава республики распорядился о том, чтобы акиматы (администрации) регионов обеспечили достойную материальную поддержку семьям погибших правоохранителей и военных
Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva
RIAN_6736764
Во всей стране приостановили работу банков и фондовой биржи. Официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов уточнил, что финансовые организации будут закрыты только 6 января. Решение приняли из соображений безопасности работников и клиентов. Утром в четверг у единственного работающего банка в Нур-Султане образовались массовые очереди. Жители пытаются снять деньги с карт, так как в республике нет безналичного расчета из-за отсутствия интернета
Фото: РИА Новости/Sputnik
RIAN_6736769
В стране решили на 180 дней ввести госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода запрещается вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови
Фото: РИА Новости/Sputnik

Какие меры принимают власти

Президент Касым-Жомарт Токаев днем 5 января выступил с телевизионным обращением к гражданам.

Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко, — сообщил Токаев.

Глава республики добавил, что продолжит находиться в столице. Он выразил мнение, что протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово». Обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов».

Токаев обратился за помощью в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит в том числе и Россия. Совет принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян. Миротворцы будут действовать в республике ограниченное время.

Страна в огне
Отправка в Казахстан российских подразделений и воинских частей Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности бортом Минобороны РФ с аэродрома Чкаловский

Отправка в Казахстан российских подразделений и воинских частей Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности бортом Минобороны РФ с аэродрома Чкаловский

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уточнил, что бойцы ОДКБ должны в основном обеспечить безопасность объектов инфраструктуры Казахстана. Он добавил, что «зачистку и всё, что происходит сейчас, делают не ОДКБ, а местные силы», а миротворцы будут находиться в стране столько, сколько сочтет нужным Токаев.

В ОДКБ «Известиям» сообщили, что в состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Власти Алма-Аты 6 января начали зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков. «В квадрате улиц Масанчи, Карасай Батыра, Жамбыла, Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов», — сказала официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

В то же время в стране на 180 дней вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода запрещается вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови. Об этом 6 января сообщили в пресс-служба правительства страны.

2022-01-05T101623Z_1724476681_RC2PSR98STQ3_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
В Казахстане вторые сутки продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на сжиженный газ. Подробности — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Stringer
2022-01-05T084832Z_538230639_RC2WSR9YGT7Z_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Власти оперативно пошли навстречу пожеланиям протестующих, установив на ближайшие полгода государственное регулирование цен на сжиженный газ, но демонстрации перешли в погромы и массовые беспорядки
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
kaz

В Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях введен режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час, ограничена свобода передвижения, наложены отдельные ограничения на иные права и свободы граждан

Фото: REUTERS/Stringer
2022-01-05T090354Z_36134742_RC2XSR9TQ7CE_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Президент Токаев обратился к народу страны с призывом не идти за провокаторами, однако протестующие перешли к насильственным действиям. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и прочие нелетальные средства разгона толпы
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
2022-01-05T084753Z_289644566_RC2WSR99QO3E_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
По данным коменданта Алма-Аты, за ночь в городе было сожжено 120 автомобилей, в том числе 33 «скорых» и пожарных. От действий погромщиков пострадали 120 магазинов, 180 предприятий общепита, около 100 офисных помещений
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
2022-01-05T085707Z_537695365_RC2WSR9IKT4K_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
По сообщениям СМИ, в Алма-Ате и некоторых других городах участникам беспорядков удалось захватить полицейские грузовики и завладеть оружием сотрудников правоохранительных органов
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
2022-01-05T082630Z_1322815693_RC2WSR92Z9MM_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Правоохранительные органы Казахстана прилагают все усилия, чтобы взять ситуацию под контроль
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
2022-01-05T092642Z_1225271733_RC2XSR9HTK91_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS
Как сообщил комендант Алма-Аты, среди пострадавших от действий погромщиков минувшей ночью — множество женщин, детей и стариков
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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«Придется разрешить огнестрельное оружие против радикалов»

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что происходящее — это «никакой не «мирный протест».

Беспорядки были синхронно организованы в нескольких регионах страны. «Протестующих» уже пора называть тем, кем они являются — боевиками и штурмовиками, — написал эксперт в Facebook.

Он обратил внимание на то, что «у толпы нет ни лидеров, ни лозунгов; переговоры, к которым периодически призывает население, вести не с кем». По его мнению, люди на улицах на данный момент не смогут взять власть в республике.

Если даже власти страны все-таки не решатся на более жесткое сопротивление, то могут вмешаться соседи. Это тоже надо учитывать, — считает Ашимбаев.

Страна в огне
Казахстанские правоохранительные органы на площади во время акции протеста 

Казахстанские правоохранительные органы на площади в Алма-Ате во время акции протеста

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Во главе штурмовых колонн стоят профессиональные боевики, имеющие богатый военный опыт в Афганистане, говорит президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.

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— Исламские радикалы — это ландскнехты джихада. В Средневековье такие бродили по миру, их нанимали различные силы ради захвата власти. Вот та же ситуация в Казахстане. Во главе штурмующих колонн стоят профессионалы, знатоки городских боев, хорошо умеющие работать по захвату власти. Это видно и по тому, как они держатся, и по тому, как перехватывают машины местных силовиков, которые просто не в силах с ними справиться. Было понятно, что после того, как американцы бросили Афганистан, там осталось огромное количество боевиков, им нужно было где-то найти себе применение. Это и китайские уйгуры, и киргизы, и сами казахи, и таджики. Уйгуров, кстати, много было и в Сирии, и в самом Казахстане. Талибы пуштуны, им эти боевики в Афганистане зачем? Это ненужные им конкуренты, которые могут пойти брать власть. Поэтому талибы их выдавливают. И они откуда на джихад двинулись, туда и возвращаются — в данном случае, в Казахстан, — говорит эксперт.

Протесты в Казахстане явно срежиссированы зарубежными акторами, уверен эксперт. Но, как показывает пример сирийской кампании, стрельба на поражение очень хорошо влияет на стабилизацию ситуации. В Сирии ситуация наладилась только когда туда пришли российские ВКС.

Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
В Казахстане продолжаются массовые выступления граждан, требующих снижения цены на сжиженный газ. В ряде регионов страны протесты вылились в массовые беспорядки, в Алма-Ате и Мангистауской области объявлен режим ЧП. Подробности — в фотогалерее «Известий»
Фото: Пресс-службы премьер-министра Казахстана
Протесты в Казахстане

В настоящее время несанкционированные митинги продолжаются в Актау, Актобе, Алма-Ате, Нур-Султане и нескольких других крупных городах. Сообщают о столкновениях с полицией и применении спецсредств

Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz
Протесты в Казахстане

Со 2 января цена на сжиженный газ была поднята с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. В нескольких городах местные власти пошли навстречу недовольным и снизили цену до 50 тенге

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Протесты в Казахстане
Протестная акция в Актау
Первоначально протесты носили мирный характер, но к вечеру 4 января в Алма-Ате наблюдались попытки погромов магазинов и общественных зданий
Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz
Протесты в Казахстане

В Актау, Актобе, Атырау и Кзыл-Орде протестующие призывали к штурму акиматов (областных администраций)

Фото: ТАСС/Тяженбаев Иса
Протесты в Казахстане

В Алма-Ате полиция была вынуждена применить для разгона толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. О пострадавших не сообщается

Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz
Протесты в Казахстане

В социальных сетях казахстанцы сообщают о якобы слышных в различных районах Алма-Аты взрывах

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Протесты в Казахстане

Президент Казахстана Токаев обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. «Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — подчеркнул глава государства

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
В центре Алма-Аты протестующие подожгли несколько полицейских автомобилей. По сообщениям СМИ, в городе не работает мобильный и проводной интернет, блокируются популярные мессенджеры
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Протестами охвачен в основном запад страны, Алма-Ата и Нур-Султан. Север Казахстана пока не участвует в акциях неповиновения и не выдвигает требований. Указом президента Казахстана Токаева в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 по 19 января вводится режим чрезвычайного положения
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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Очевидцы сообщают о нападениях на магазины и фактах мародерства. Для обеспечения безопасности граждан в Мангистауской области и городе Алма-Ате введен комендантский час
Фото: Сергей Алексеенок
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В зоне чрезвычайного положения ограничивается право граждан на свободное передвижение. Въехать на эти территории и покинуть их можно будет только по специальному разрешению. Кроме того, под запретом любые собрания, забастовки и массовые мероприятия
Фото: Сергей Алексеенок
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