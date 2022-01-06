Страна в огне: в Казахстане протестанты перешли к открытому насилию
Ситуация в Казахстане остается напряженной. После поджога административных зданий протестующие начали открывать стрельбу по правоохранителям. Погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены, более 350 ранены. Разгромлен аэропорт Алма-Аты, на улицах начались бои. На всей территории республики объявлен режим ЧП. Власти страны обратились за помощью к ОДКБ. Как развиваются события, какие меры предпринимаются для подавления агрессии — в материале «Известий».
Что происходит в Казахстане
Беспорядки, начавшиеся в Казахстане 2 января, усилились. На протяжении 5 января в городах республики происходили столкновения, официальным толчком для которых стал газовый кризис.
С раннего утра протестующие атаковали администрации (акиматы) в том числе Алма-Аты, Шымкента и Тараза. В Талдыкоргане свалили с постамента памятник бывшему главе государства Нурсултану Назарбаеву. Разгромили студии телеканалов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и «КТК», редакции были вынуждены прервать вещание.
Помещение в здании мэрии после штурма демонстрантами во время протестов
Среди озвученных мятежниками требований — снижение коммунальных тарифов, обеспечение населения бесплатными путевками раз в год, прекращение вакцинации от коронавируса. «Хотим как в Швеции и Норвегии», — отметил в комментарии журналистам казахстанец.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Алма-Ате.
— Нет подвоза продуктов в магазины. Крупные магазины закрыты. По городу многочисленные случаи мародерства, избиений и вандализма. Власть в городе потеряна, полиция разбежалась. Мародеры хорошо организованы и явно действуют по плану — это попытка госпереворота... — написал в Facebook казахстанский политолог Марат Шибутов. Ситуацию в городе он охарактеризовал как критическую.
Мятежники подожгли местную мэрию, прокуратуру и здание и офис правящей партии Nur Otan. В городе загорелась и резиденция президента Казахстана, который находится в Нур-Султане.
Судя по кадрам с места событий, в толпе штурмовавших административные здание были люди, экипированными бронежилетами и касками. Сначала правоохранителей они избивали палками и другими подручными средствами. Затем начали совершать нападения на магазины с оружием и разграблять их. Кареты «скорой помощи», которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями. Через несколько часов в Сети появились кадры стрельбы по полицейским. Стражи порядка, в свою очередь, не применяли оружие, но использовали только дубинки и светошумовые гранаты. Вечером 5 января и в ночь на 6-е протестующие дважды попытались захватить департамент полиции в городе. По сообщению пресс-службы ведомства, десятки участников беспорядков были ликвидированы.
Разбитые во время беспорядков витрины магазина, Алма-Ата
Также поступили сообщения, что утром в четверг военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Республики. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли около 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка. Вскоре силовики сняли оцепление и покинули центр Алма-Аты.
Некоторые протестующие, вооружившись палками и щитами, угрожали отбившимся от подразделений военным и заставляли их снимать форму. Прохожим, не участвующим в протестах, не удалось помочь бойцам.
В стране был отключен интернет. На всей территории Казахстана объявили режим чрезвычайного положения.
По информации на утро 6 января, во время беспорядков в стране погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из которых были обезглавлены, 353 получили ранения. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные комендатуры города. В ведомстве отметили, что провокаторы ответственны за организацию актов вандализма и массово распространившегося мародерства. По данным минздрава страны, в ходе беспорядков пострадали более тысячи человек в разных регионах Казахстана. Врачи Алма-Аты сообщают, что протестующие громят скорые и разбили стекла в кардиоцентре, куда свозят пострадавших.
Утром 6 января отменили все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату. У здания аэропорта в казахстанской столице заметили несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Провожающих не пускают в зал вылета, пройти могут только пассажиры. Корреспондент «Известий» в Казахстане сообщил, что самолет со съемочной группой, направлявшийся из столицы в Алма-Ату, развернули за 20 минут до прилета и отправили обратно в Нур-Султан.
Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, Алма-Ата
Во всей стране приостановили работу банков и фондовой биржи. Официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов уточнил, что финансовые организации будут закрыты только 6 января. Решение приняли из соображений безопасности работников и клиентов. Накануне вечером один из протестующих протаранил на экскаваторе офис банка в Алма-Ате, находящегося на первом этаже жилого дома. Он снес практически половину павильона. Утром в четверг у единственного работающего банка в Нур-Султане образовались массовые очереди. Жители пытаются снять деньги с карт, так как в республике нет безналичного расчета из-за отсутствия интернета.
Какие меры принимают власти
Президент Касым-Жомарт Токаев днем 5 января выступил с телевизионным обращением к гражданам.
— Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко, — сообщил Токаев.
Глава республики добавил, что продолжит находиться в столице. Он выразил мнение, что протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово». Обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов».
Токаев обратился за помощью в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит в том числе и Россия. Совет принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян. Миротворцы будут действовать в республике ограниченное время.
Отправка в Казахстан российских подразделений и воинских частей Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности бортом Минобороны РФ с аэродрома Чкаловский
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уточнил, что бойцы ОДКБ должны в основном обеспечить безопасность объектов инфраструктуры Казахстана. Он добавил, что «зачистку и всё, что происходит сейчас, делают не ОДКБ, а местные силы», а миротворцы будут находиться в стране столько, сколько сочтет нужным Токаев.
В ОДКБ «Известиям» сообщили, что в состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Власти Алма-Аты 6 января начали зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков. «В квадрате улиц Масанчи, Карасай Батыра, Жамбыла, Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов», — сказала официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
В то же время в стране на 180 дней вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода запрещается вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови. Об этом 6 января сообщили в пресс-служба правительства страны.
В Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях введен режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час, ограничена свобода передвижения, наложены отдельные ограничения на иные права и свободы граждан
«Придется разрешить огнестрельное оружие против радикалов»
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что происходящее — это «никакой не «мирный протест».
— Беспорядки были синхронно организованы в нескольких регионах страны. «Протестующих» уже пора называть тем, кем они являются — боевиками и штурмовиками, — написал эксперт в Facebook.
Он обратил внимание на то, что «у толпы нет ни лидеров, ни лозунгов; переговоры, к которым периодически призывает население, вести не с кем». По его мнению, люди на улицах на данный момент не смогут взять власть в республике.
— Если даже власти страны все-таки не решатся на более жесткое сопротивление, то могут вмешаться соседи. Это тоже надо учитывать, — считает Ашимбаев.
Казахстанские правоохранительные органы на площади в Алма-Ате во время акции протеста
Во главе штурмовых колонн стоят профессиональные боевики, имеющие богатый военный опыт в Афганистане, говорит президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.
— Исламские радикалы — это ландскнехты джихада. В Средневековье такие бродили по миру, их нанимали различные силы ради захвата власти. Вот та же ситуация в Казахстане. Во главе штурмующих колонн стоят профессионалы, знатоки городских боев, хорошо умеющие работать по захвату власти. Это видно и по тому, как они держатся, и по тому, как перехватывают машины местных силовиков, которые просто не в силах с ними справиться. Было понятно, что после того, как американцы бросили Афганистан, там осталось огромное количество боевиков, им нужно было где-то найти себе применение. Это и китайские уйгуры, и киргизы, и сами казахи, и таджики. Уйгуров, кстати, много было и в Сирии, и в самом Казахстане. Талибы пуштуны, им эти боевики в Афганистане зачем? Это ненужные им конкуренты, которые могут пойти брать власть. Поэтому талибы их выдавливают. И они откуда на джихад двинулись, туда и возвращаются — в данном случае, в Казахстан, — говорит эксперт.
Протесты в Казахстане явно срежиссированы зарубежными акторами, уверен эксперт. Но, как показывает пример сирийской кампании, стрельба на поражение очень хорошо влияет на стабилизацию ситуации. В Сирии ситуация наладилась только когда туда пришли российские ВКС.
В настоящее время несанкционированные митинги продолжаются в Актау, Актобе, Алма-Ате, Нур-Султане и нескольких других крупных городах. Сообщают о столкновениях с полицией и применении спецсредств
Со 2 января цена на сжиженный газ была поднята с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. В нескольких городах местные власти пошли навстречу недовольным и снизили цену до 50 тенге
В Актау, Актобе, Атырау и Кзыл-Орде протестующие призывали к штурму акиматов (областных администраций)
В Алма-Ате полиция была вынуждена применить для разгона толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. О пострадавших не сообщается
В социальных сетях казахстанцы сообщают о якобы слышных в различных районах Алма-Аты взрывах
Президент Казахстана Токаев обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. «Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — подчеркнул глава государства