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Отменены все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату

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Все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены. Об этом в четверг, 6 января, сообщает корреспондент ТАСС.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Уточняется, что у здания аэропорта Нур-Султана находится несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Охрана не пускает в зал вылета провожающих, там скопилась очередь. Пройти могут только пассажиры ближайших рейсов.

В зал вылета также не пускают людей, планировавших вылететь в Алма-Ату. Охранники аэропорта говорят пассажирам, что не знают, как можно добраться до этого города.

Утром в четверг «Sputnik Казахстан» сообщил, что венные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Там находится около 50 единиц техники. Они окружили площадь по периметру. В центре площади находятся примерно 200 зачинщиков беспорядков. Они открыли по силовикам огонь, началась интенсивная перестрелка.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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