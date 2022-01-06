В Госдуме рассказали о предстоящей работе ОДКБ в Казахстане

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, которые будут направлены в Казахстан на фоне беспорядков, нацелены на обеспечение безопасности объектов инфраструктуры республики. Об этом сообщил в четверг, 6 января, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры и прочее», — отметил глава комитета в беседе с «Интерфаксом».

Калашников подчеркнул, что «зачистку и все, что происходит сейчас, делают, ведь не ОДКБ, а местные силы».

Кроме того, он добавил, что миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет нужным Токаев.

Ранее в четверг премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян сообщил, что миротворческие силы ОДКБ будут временно направлены в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки в республике. По его словам, решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности.

Днем ранее Токаев обратился к государствам – членам ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за протестов в стране, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.

По информации Telegram-канала KazTAG, власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков.

Предположительно, речь идет о масштабной операции силовых ведомств с привлечением армии.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.