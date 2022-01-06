Жители Нур-Султана столпились у банка для снятия наличных

Массовые очереди образовались в единственном работающем банке в Нур-Султане. Жители пытаются снять деньги с карт, так как в республике нет безналичного расчета из-за отсутствия интернета. Об этом 6 января сообщает «Sputnik Казахстан».

«Большая очередь у отделения Халык банка в Нур-Султане... Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты», — говорится в сообщении агентства в Telegram.

Утром 6 января сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Республики Казахстан. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли около 200 демонстрантов.

По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Позднее корреспонденты сообщили, что военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города. На месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

Также стало известно, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены. Так, у здания аэропорта Нур-Султана находится несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Охрана не пускает в зал вылета провожающих, там скопилась очередь.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.